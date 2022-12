El Campionat Mà a Mà de raspall es va traslladar fins al trinquet de Bellreguard per a tancar la fase regular en el Grup A i, per extensió, per a definir dos places de les semifinals. Els quatre contendents arribaven amb l’opció de passar en la seua mà i finalment seran Salelles II i Ian els quals estaran en la següent ronda. Per tant, Moltó i Vicent queden eliminats de la competició.

Salelles II va aconseguir la passada en la partida que va obrir la sessió i en la qual es va imposar a Moltó per 25-15. Ambdós pilotaris van jugar molt i es van desgastar encara més en una confrontació que quasi va arribar a l’hora i mitja de durada, la qual cosa és una autèntica barbaritat en els duels mà a mà de raspall. Fins que el marcador va reflectir 15-10 favorable al pilotari d’Oliva, ambdós contendents van fer el joc del dau, encara que amb problemes i treballant-se molt els quinzes. Salelles II va fer un pas de gegant en sumar al rest després d’una lluita titànica. I quan molts s’esperaven la resolució de l’eliminatòria, Moltó també va trencar el traure del seu rival, novament després de molta brega. Amb 20 per 15 i els dos pilotaris fatigats pels constants intercanvis, Salelles II va certificar la seua classificació al dau, però va haver de suar bona cosa per a tancar la partida. Per la seua part, Ian es va traure el bitllet de les semifinals amb més solvència en derrotar Vicent per 25-10. El rest de Senyera va signar una actuació de les que acostuma en el mà a mà, del qual és un gran dominador, destacant per la seua capacitat per a tornar sempre la pilota i obligant Vicent a jugar de manera incòmoda per les pilotades que rebia, no massa fortes, però sí ben dirigides. El de Xeraco va complir encara que de vegades va estar un poc accelerat i no va tindre la fiabilitat del seu rival.