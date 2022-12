Aquest dimecres va tindre lloc el sorteig dels emparellaments dels quarts de final de la Copa Generalitat que aglutina als campions de pilota de la temporada. El sorteig es va realitzar a la seu de la Federació de Pilota Valenciana amb la presència dels representants de cada equip participant.

Les partides d’anada dels quarts de final, tant en Sènior com en Juvenils, es disputaran el 7 de gener, mentre que les de tornada estan programades per al dia 14. En Sènior hi haurà huit equips en la competició. El CPV Quart de les Valls s’enfrontarà al CPV Gavarda, mentre que el CPV Montserrat s’amidarà al CPV Xilxes. Qui guanye d’aquests enfrontaments, s’enfrontaran en semifinals.

El mateix passarà amb l’altra part del quadre: el CPV Sella jugarà contra el CPV Mutxamel, mentre que el CPV Benidorm ho farà contra el CPV El Puig. Els guanyadors de cada enfrontament es veuran també en semifinals.

En Juvenils hi haurà sis equips. Els quarts de final, per tant, tindran tres enfrontaments. El CPV Montserrat jugarà contra el CPV Parcent, el CPV Sella contra el CPV Orba, i el CPV Moixent contra el CPV Marquesat.

Si bé els quarts de final seran els caps de setmana del 7 i 14 de gener, les semifinals es jugaran el 21 i el 28 de gener, mentre que les finals estan previstes per al cap de setmana de l'11 i 12 de febrer.