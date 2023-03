Ja hi ha dos equips que són semifinalistes de la XL Lliga CaixaBank de raspall. Els combinats de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor; i de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet; van aconseguir ahir el bitllet a les eliminatòries de manera indirecta al trinquet d’Oliva, ja que no van jugar. La victòria del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio; sobre la formació d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi; per 30-15 va desembocar en els primers classificats per a les ‘semis’. Això es deu al fet que els olivers no poden assolir la puntuació de xabiencs i llosers.

I és que amb el resultat d’ahir, Salelles II, Brisca i Sergi queden amb una unitat. Per la seua part, els equips de Vercher i d’Iván guarden sis unitats al caseller. Tenint en compte que només queden dues jornades, és a dir, quatre punts en joc, els olivers ja no poden arribar a les unitats dels primers classificats. No sols Oliva queda en esta situació, ja que el trio de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, també queden amb una unitat.

Per la seua part, Ian, Tonet IV i Bossio es troben a un pas d’obtenir el bitllet a les semifinals. Els genovesins queden en la tercera plaça amb cinc unitats i podrien aconseguir la classificació en la següent jornada.

La partida

Respecte a la partida, el resultat és enganyós, ja que va haver-hi alternatives per als dos costats. De fet, Salelles II i companyia van avançar-se en els dos primers tantejos, voltejant un val i net en l’inicial. A partir d’ací, l’equip de Tonet IV va dur la iniciativa anotadora i va encadenar cinc jocs consecutius. Això no obstant, amb 20 per 10, els olivers van disposar d’oportunitat amb val per a canviar una partida on la zona del rest va ser protagonista perquè en un trinquet tan ample, les tretes no eren tan efectives.

Un any més del Trofeu Mixt masymas

Masymas Supermercats i la Fundació per la Pilota Valenciana han renovat el seu conveni de col·laboració en un acte que ha tingut lloc este dimarts en la central de la cadena valenciana de supermercats en la localitat alacantina de Pedreguer.

Amb esta col·laboració es garanteix la continuïtat d'un dels esdeveniments més especials i singulars de la temporada, el Trofeu Mixt masymas, que reuneix els millors jugadors de les modalitats d'escala i corda i raspall i a les seues dues aficions.

El conveni també implica que masymas Supermercats siga patrocinador, amb l'Ajuntament de Pedreguer, d'un conjunt en les màximes competicions per equips de la modalitat d'escala i corda, la Lliga i la Copa.

A més, esta col·laboració continuarà tenint un rerefons solidari, ja que es mantindrà la celebració d'una jornada esportiva amb les primeres figures del moment i la recaptació obtinguda es destinarà a una causa benèfica.

També, i seguint en la seua línia de suport i promoció de la pilota, masymas Supermercats realitzarà una important difusió de l'esport dels valencians a les seues botigues, la seua plataforma web i xarxes socials.

El conveni ha sigut signat pel director general de masymas Supermercats, José Juan Fornés, i el president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Juan Ureña. A l'acte també ha assistit els pilotaris Giner, Vicent i Canari.

Després de la signatura del conveni, José Juan Fornés ha assenyalat: "Hem renovat el nostre compromís de suport a la pilota, esport que portem en la sang com a valencians que som. Masymas va sorgir al poble de Pedreguer, en el qual està un dels trinquets de referència de la pilota, i ens hem anat expandint per la Comunitat Valenciana amb el compromís d'oferir qualitat als nostres clients. Nosaltres donem servei a la societat i la pilota dona espectacle. Però la nostra vinculació va més enllà d'una col·laboració que pretén ajudar a un senyal d'identitat dels valencians. I és que compartim valors amb la pilota com l'esforç, el sacrifici i el treball en equip. Per això ens sentim tan identificats".

Per part seua, el president de la Fundació, Juan Ureña, ha destacat la importància que este tipus de col·laboracions tenen per a millorar les condicions dels pilotaris i de l'esport de la pilota i ha agraït a José Juan Fornés la seua sensibilitat cap a l'esport propi dels valencians.