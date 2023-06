Aquest dimecres s’ha presentat a la seu dede la Ribera Alta, a Alzira, la I edició de la Lliga Consorci de la Ribera de raspall femení professional.

La competició comptarà amb huit equips -7 parelles i 1 trio- repartits en dos categories. El torneig es jugarà sota el format de lligueta a una volta, després de la qual els dos equips millor classificats de cada categoria jugaran la corresponent final.

Calendari y presentació

La I Lliga Consorci de la Ribera arranca aquest mateix divendres 30 al trinquet de Favara. Just un mes després, el 30 de juliol, el mateix trinquet favarer acollirà les dos finals.

L’acte de presentació va comptar amb la presència del vicepresident del Consorci de la Ribera i president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; el president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i regidor de Sueca, Vladimir Micó; l’alcalde de Càrcer, Tomás Lloret; l'alcaldessa de Guadassuar, Rosa Almela; els regidors d'esports d'Alzira, Càrcer i Guadassuar, Vicent de la Concepción, Antonio Garcés i Teresa Fuertes; i la vicepresidenta de l’Àrea de raspall de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Martínez; a més de les jugadores participants al Campionat.

Declaracions

"Després que l'any passat es realitzara el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta, la Federació ens va proposar per a enguany fer-lo a nivell comarcal i ens va semblar una gran idea perquè hi ha més partides, més presència. Volem que este campionat es consolide, que siga de les dos Riberes, i anem a treballar amb la Federació i els ajuntaments perquè aquesta lliga siga la primera de moltes que han de vindre", va explicar Txema Peláez.

"El treball que s'està fent en els últims anys de recuperar i dignificar el nostre esport autòcton va acompanyat també de la normalització de la igualtat entre homes i dones. Nosaltres com a Mancomunitat, tenim com a objectius lluitar per la igualtat entre homes i dones i per això donem suport a este tipus d'iniciatives perquè no podíem quedar-nos al marge, no ho entendríem", va afegir el vicepresident del Consorci de la Ribera.

Per la seua part, Susana Martínez va destacar que aquesta lliga “té molta importància en la Ribera per a donar visibilitat a la pilota en els seus municipis, i sobretot la pilota femenina. Enguany el campionat s'ha pogut ampliar a més trinquets i fer-lo en format de lliga, el que suposa més visibilitat".