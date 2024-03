Ivan y Seve, primers finlistes de la Lliga CaxaBank de raspall Pro 1

El cartell de la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 comença a prendre forma, i ja compta amb els primers protagonistes. Es tracta de la parella de La Llosa de Ranes, formada per Iván i Seve, que varen superar amb claredat (25-10) al trio de Xeraco, amb Vicent, Canari i Néstor, en la partida de tornada, disputada a la localitat de La Safor.

Vicent i el seu equip no varen poder fer bo el factor canxa, que els afavoria, i des dels primers compasos es varen vore superats per una parella en què les dos línies varen brillar amb llum pròpia. Ivan i Seve varen dominar la situació en tot moment, en contrast amb el que va succeir en la primera partida de la semifinal, disputada divendres passat al Genovés i resolta per un ajustadíssim 25-20, amb remuntada de la parella inclosa.

Iván i Seve, que varen superar amb claredat (25-10) al trio de Xeraco, amb Vicent, Canari i Néstor, en la partida de tornada de semifinals. / @juliocebolla

A Xeraco, el desplegament de forces d’Ivan, amb més metres d’alçada de la tela i major amplitud i llargària de trinquet, va ser espectacular, ben complementat per un Seve excel·lent en atac i en defensa. Davant d’este rendiment quasi perfecte, el trio es va vore desarmat i, tot i que ho va intentar fins al final, amb un joc anotat en el 20-5, no va poder donar la volta a la situació.

La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1, que ja té en el cartell a Iván I Seve, es disputará el pròxim divendres, 29 de març, precisament, al mateix trinquet de Piles. El raspall professional busca el millor equip de l’any, i ja no queda marge d’error per a les dos formacions que encara lluiten per disputar el títol fins a l’últim sospir.