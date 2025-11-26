Presentades les finals de la Copa Caixa Popular Pro2 de raspall i escala i corda
El trinquet del Genovés celebra este diumenge 30 de novembre les dos finals des de les 10:30 hores. La seu de Caixa Popular va acollir este dimarts la presentació en la qual van ser presents els deu jugadors, acompanyats per Paco Alós, Vicent Molines, Tino Bendicho, Pablo Vilar i el trinqueter Edu Cardona ‘Catxu’
Este diumenge 30 de novembre es posarà el colofó a la Copa Caixa Popular 2025. Serà el torn per als Pro2, on les dos modalitats compartiran una jornada espectacular de finals en un dels bressols de la pilota, el trinquet del Genovés. Allí es viurà primer la batalla pel títol en escala i corda a partir de les 10:30 hores. I després, una vegada es coneguen els primers campions, arrancarà la decisiva partida de raspall.
Els quatre equips s'han donat cita este matí en la seu de Caixa Popular per a presentar esta doble partida. L'acte ha comptat amb el director de RSC i Relaciones Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós; el coordinador de Pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; l'alcalde del Genovés, Pablo Vilar; i el trinqueter Edu Cardona ‘Catxu’. A més, Molines ha llegit un manifest per a commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.
Declaracions
En l’apartat esportiu, Paco Alós ha volgut destacar la importància de la categoria Pro2 com a pas previ al món professional. “Esteu en l'etapa de progressar, alguns pegareu el salt a Pro1, uns altres no podrà ser, però sou l'exemple per a tots els que estan començant i que busquen referents. Les finals segur que estaran molt competides com les tres anteriors i això generarà afició”.
La primera partida serà per als equips d'escala i corda. Joan Orts i Àlvaro Mañas, ambaixadors de l'Ajuntament de Vila-real, defendran la seua condició de favorits després de guanyar totes les partides. El resto explicava el seu pas per la Copa. “Hem fet un campionat molt bo però ha sigut dur. Crec que hem tingut eixa pressió de ser els favorits però tant Álvaro com jo ens ho hem pres bé i ha sigut una motivació per a arribar en un gran moment”. Davant tindran a un dels equips que més difícil li ho van posar en fase regular, Lostado i Morret (Petrer – CPV Petrer). “Amb Morret estic molt a gust. Ell va començar la Copa amb Peye fent molt bones partides i des de la seua lesió, vaig voler entrar amb ganes de fer-ho bé. Partida a partida hem treballat i això s'ha traduït a arribar a la final”, comentava Lostado.
Esta final es jugarà en el trinquet del Genovés, un escenari que és essència de la pilota però que en els últims anys no havia acollit partides d'escala i corda de manera habitual. En esta Copa Pro2 s'han celebrat algunes i Vicent Molines ha posat en valor que les dos modalitats compartisquen l'espai. “Escoltant el nom del poble ja respires pilota. Estic segur que estarà tot engalanat perquè tot estiga en condicions i que eixe dia serà una festa de la pilota”.
En eixa línia ha anat també Pablo Vilar, “El diumenge és un orgull que vingueu a jugar la final al nostre trinquet. Ja sabeu que en Genovés fa molts anys que no entrava jugar a escala i corda. Fa temps era el que més es jugava i per a nosaltres això ens dona un al·licient. Esperem que siga una gran final i que els nervis no passen factura”.
La pilota començarà a rodar per baix a partir de les 12:00 hores amb una altra final molt oberta. Bonillo, Marc O. i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) ja saben el que és guanyar als seus rivals després d'una gran fase regular i unes semifinals patides, però sempre controlant cada partida. Davant estarà l’equip de Terrades II, Momparler i Javier (Castelló), que venen de superar molts obstacles, com la prèvia d'accés a semifinals o una eliminatòria complicada d'anada i tornada contra l'equip que havia sigut favorit fins a eixa data (Ian i Alejandro). Tant Bonillo com Javier es van acordar en la prèvia de Ibiza i Marín, dos companys que per lesió no van poder continuar en el campionat.
Finalment, cal destacar que en esta final jugaran enfrontats els dos germans Terrades, una cosa poc habitual però que li afig un altre al·licient més a esta gran final. “Que dos germans s'enfronten, i en una gran final, no és una cosa que succeïsca molt en la pilota”, assenyalava Tino Bendicho. “Per als quals debuteu en finals, vos aconselle tranquil·litat i que disfruteu, perquè al principi es patix fins que t'enganxes a la partida”, ha aconsellat el coordinador de Pilota en la Generalitat Valenciana.
