Gavarda i Baix Girona A s’alcen amb la Copa de raspall a Ontinyent
Els gavardins i les de la Marina Alta s’emporten el títol en les primeres categories masculina i femenina
FEDPIVAL
Aquest cap de setmana ha conclòs la 27 edició de la Copa de raspall Trofeu Diputació de València 2025 al trinquet d’Ontinyent. Després d’algunes de les finals, que se van celebrar el passat cap de setmana, durant dissabte i diumenge s’han jugat més de deu finals per a completar el torneig i el quadre de campions i campiones.
En Primera masculina, el CPV Gavarda es va endur el títol després d’una final igualadíssima. Els rojos, formats per Pau i Rafa, es van ficar 20 per 10 per davant mentre que els blaus, integrats per Ramón i Rosen, no trobaven el forat dels contrincants. Quan la partida pareixia decantada, Ramón i Rosen comencen a demostrar tot el joc que tenen dins i aconsegueixen igualar a 20 batallant molt.
La partida en total va durar més d’hora i mitja i l’últim joc, més de 20 minuts. Va ser un constant desgast i bon joc per part dels dos equips, que ho van donar tot per endur-se el títol. Amb 20 iguals i a dos, Pau va tindre un gran gest anant a abraçar als rivals i desitjant-los sort. A les postres, títol per a Gavarda en una final de les que fan afició.
Respecte a Primera femenina, la final va ser un tant diferent. Per Beniparrell, de roig, jugava Mireia al rest davant l’absència de Paula, que va ser substituïda per Natalia al mig. Per Baix Girona A, estaven presents Maria i Ana. Partida igualada a l’inici amb el 5 a 5 i possibilitat d’igualar a 10.
En eixe moment, les de blau, favorites, se clavaven en partida i començaven a superar en joc a Beniparrell, que tenia en Mireia la principal arma. No van alçar el peu de l’accelerador i això els va conduir al títol per un marcador de 25 a 5. CPV Baix Girona A aconsegueix el títol en el seu segon any en la categoria reina femenina.
Resta de categories
Pel que fa a Segona masculina, títol local per al CPV Ontinyent-Aielo, que va guanyar per un ajustat 25 a 15 al CPV Muro. Si fem referència a Tercera masculina, Fusión Ribera Alzira B es va emportar el títol després de guanyar 25 a 10 a un combatiu CPV Sella.
En Quarta masculina, el ‘derbi’ entre equips del CPV La Vall se’l va adjudicar el CPV La Vall B, que va superar al CPV La Vall C, per 25 a 10.
Parlant de Cinquena masculina. CPV La Vall es va apuntar el títol després de guanyar 25 a 5 davant CPV Beniparrell.
En Sisena masculina, CPV Pego M2 va superar per un igualat 25 a 15 al CPV Bonrepòs i Mirambell.
En Setena masculina vam viure una de les finals més equilibrades. CPV Polinyà de Xúquer B es va emportar el trofeu per la mínima davant CPV Castelló de Rugat B. En Cadets, Up School! Alzira E va vèncer per un clar 25 a 5 al CPV La Llosa de Ranes i revalida el títol de la categoria.
En aquesta edició de la Copa de raspall comptàvem amb un total de set categories femenines. En Segona femenina, com en Tercera, vam viure duel El Genovés-Massamagrell. Les massamagrellenques es van alçar amb el títol al guanyar 25 a 15 al CPV El Genovés.
En Tercera femenina el conjunt de Massamagrell es va fer amb el títol per la mínima davant CPV El Genovés D. Pel que fa a Quarta femenina, CPV El Genovés va caure també en la final, per 5 a 25 davant CPV Carlet Volea B, que s’endú el campionat de la quarta categoria femenina. En Cinquena femenina Alcàsser i Marquesat van igualar a 20 en una gran final. Les alcasseres no van deixar de creure i es van endur el títol.
En Sisena femenina, CPV Xeraco es va emportar el títol al vèncer la final davant CPV La Vall F per 25 a 10. Per últim, en Sènior femenina, Vicam Castelloner es va imposar ‘sabatera’ davant CPV Polinyà de Xúquer.
L'entrega dels premis i condecoracions ha corregut durant el cap de setmana a càrrec de Vicent Mompó, president de la Diputació de València; Óscar Borrell, tinent alcalde d'Ontinyent; Ferran Gandia, regidor d’Esports d'Ontinyent; Pablo Vilar, alcalde del Genovés; Vicen Martínez, regidora d'esports de Beniparrell; i Pasqual Balaguer, Susana Serrano, Pablo Esteve i Susana Martínez, vicepresidents de la FPV.
