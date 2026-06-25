El Trofeu Gregori Maians 2026 ja té finalistes
Victoria, Natalia i Isabel s'enfrontaran a Ana i Mar en raspall femení. En la modalitat masculina, els equips d'Iván i Montaner van aconseguir la classificació el dilluns
El Trofeu Gregori Maians – Savipecho 2026 que s'està celebrant esta setmana en el trinquet d'Oliva ja té els seus finalistes per a la doble jornada pel títol del cap de setmana. Este passat dimarts, en la modalitat de raspall femení, el trio de Victoria, Natalia i Isabel es va imposar al de Clara, Amparo i Anabel per 25-10. Mentres que Ana i Mar van fer el propi per 25-05 a María, Júlia i Fanni.
En la primera partida, l'equip de Victoria va començar des de la resta amb alguns problemes per a desgastar a la jugadora rival que millor va estar, Amparo. La de Moncada va aconseguir frenar en els primers jocs a un trio molt fort que es va anar fent amb la semifinal gràcies a una intractable Natalia. En eixe enfrontament de mitgeras, van aparéixer Victoria i Isabel per a ajudar a trencar el tercer joc i posar-se per davant (10-05). Les roges van assegurar el seu amb Isabel tancant els quinzes i quan les blaves van passar al dau, van tornar a fer-se amb el joc en els millors moments de Clara i Anabel. Amb el 20-10 i el trio d'Amparo posant les coses difícils, les finalistes van tornar a ficar una marxa més amb una supèrbia Natalia, que va posar el definitiu 25-10 per a aconseguir les semifinals.
Un poc més assequible ho van tindre Ana i Mar en l'arrancada de la seua eliminatòria contra María, Júlia i Fanni. El trio va començar amb molts dubtes i una Júlia que no acabava de trobar-se còmoda en la partida. Això ho va aprofitar molt bé Mar, que es va fer la propietària del trinquet d'Oliva. El desgast de la de Bicorp era molt alt i així ho reflectia el marcador (15-00). Abastant tot el que podia fins que Ana li va demanar dosificar esforços i la de Beniparrell va començar a entrar més en joc. María i Júlia van anar aconseguint el seu nivell mentres Fanni tancava amb el primer i únic joc. La campiona de l'Individual no va voler més sorpreses i forçant errors de les seues rivals, van sumar dos jocs més que li donaven el 25-05 definitiu.
Els equips d'Iván i Montaner, a la final
El dilluns també va haveri doble sessió de semifinals de raspall masculí, amb Iván i Murcianet com a clars dominadors de la vesprada. La parella es va imposar 25-10 a Ian, Raúl i Canari, que van fer un gran esforç per a arribar al 10-10 eixint des del dau. Després del quart joc, el trio va caure per complet davant una superioritat evident de l'equip roig.
Molt més treballada va ser la partida per a Montaner, Brisca i Bossio, que malgrat eixir des del dau, van arribar a anar 15-05 per darrere en el marcador. Un gran Vercher va mantindre a la parella per davant fins que el trio es va reactivar amb els encerts de Montaner. El resto d’Almiserà, al costat de Brisca, eixien d'una llarga lesió i afrontaven una semifinal en la qual Bossio no li va perdre la cara. Quan els seus companys van anar agafant ritme, els blaus van aconseguir trencar amb un Montaner recognoscible i un Brisca que va superar a Seve al mà a mà. El trio va passar al dau per a tancar el joc i el passe a la final del pròxim dissabte 4 de juliol.
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