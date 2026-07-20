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RASPALL

La Pobla CIMA-Alfafar conquista la 21ª Copa Generalitat de raspall 2026

El conjunt de l'Horta Sud sorprén Bicorp en la final disputada al carrer de pilota de Polinyà de Xúquer

Foto de familia amb campions i subcampions

Foto de familia amb campions i subcampions / FEDPVAL

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FEDPIVAL

Polinyà de Xúquer

El carrer de pilota de Polinyà de Xúquer va acollir aquest dissabte la 21ª Copa Generalitat Valenciana 2026 en la modalitat de raspall, una competició que reuneix els campions de les diferents modalitats de la pilota valenciana. La jornada va començar amb les semifinals al matí i es va completar amb la gran final disputada de vesprada.

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Un nou títol al seu palmarés

Entre els conjunts classificats van disputar el CPV Montserrat, que arribava a la competició després de proclamar-se campió de la Supercopa de galotxa, mentre que el CPV Bicorp ho va fer com a campió de la Supercopa de raspall. També participaren el CPV Racó de la Pobla, que va finalitzar com a subcampió de l’Autonòmic de Frontó Parelles Trofeu Diputació de València, i el CPV La Rectoria, vigent campió de la Supercopa de ratlles en la modalitat de perxa. Els quatre clubs van lluitar per sumar un nou títol al seu palmarés en una competició que reunix els campions de les diferents modalitats de pilota valenciana.

En la primera semifinal, CPV Bicorp, un dels equips més consolidats en la modalitat de raspall, va superar amb autoritat CPV La Rectoria per 25 a 10, demostrant la seua experiència per a accedir a la final.

En la segona semifinal, La Pobla CIMA-Alfafar va protagonitzar la primera sorpresa del dia en derrotar Lanzadera Montserrat per 25 a 15. El conjunt de l'Horta Sud va completar una gran actuació per a classificar-se per a la lluita pel títol.

CPV Montserrat, medalla de bronze de la Copa GVA.

CPV Montserrat, medalla de bronze de la Copa GVA. / FEDPIVAL

Ja de vesprada, la final va enfrontar La Pobla CIMA-Alfafar i CPV Bicorp. Els bicorpins partien com a favorits per la seua trajectòria en el raspall al llarg de la temporada, però els d'Alfafar van tornar a demostrar el gran nivell exhibit durant tota la jornada. En una partida molt disputada, La Pobla CIMA-Alfafar es va acabar imposant per un ajustat 25 a 20, proclamant-se campió de la 21a Copa Generalitat Valenciana i signant una de les grans sorpreses de la competició.

CPV Bicorp subcampions de la Copa GVA.

CPV Bicorp subcampions de la Copa GVA. / FEDPIVAL

Amb este triomf, el conjunt d'Alfafar inscriu el seu nom en el palmarés d'una competició que cada any reuneix els campions de les diferents modalitats de la pilota valenciana, després de derrotar en la final un dels grans especialistes del raspall com és el CPV Bicorp.

La Pobla CIMA Alfafar, campions de la Copa GVA.

La Pobla CIMA Alfafar, campions de la Copa GVA. / FEDPIVAL

Ambient de germanor

Més enllà dels resultats, la jornada va estar marcada pel gran ambient de germanor i companyia entre tots els equips participants. Els jugadors van compartir una jornada de convivència en què va quedar patent el bon ambient existent entre els diferents clubs i el respecte mutu que caracteritza la pilota valenciana.

Els trofeus i medalles van ser lliurats per Óscar Navarro, alcalde de Polinyà de Xúquer; Eva Femenia, regidora de Polinyà de Xúquer; Pablo Esteve i Susana Martínez, vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana.

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