Puchol II i Hilari guanyen el IX Trofeu Ciutat de Torrent
L’equip roig es proclama campió després de derrotar per 60-00 a Francés i Nacho en el trinquet José María Veguer
Puchol II i Hilari són els nous campions del IX Trofeu Ciutat de Torrent. L'equip roig, amb Guillem Palau com feridor, es va imposar este dissabte en el trinquet José María Veguer per 60-40 a Francés i Nacho (Muedra II com feridor) fent valdre l'avantatge que van aconseguir des de l'inici. Els campions es van fer en l'arrancada amb dos jocs que van mantindre durant gran part de la partida des del 35-25.
Francés i Nacho, que ja havien passat per estes complicacions tant en la semifinal anterior com en la Lliga CaixaBank (on van eixir campions), van tractar de retallar en els següents jocs sense fortuna. Amb l'hora complida, els blaus van tindre oportunitat d'igualar a 45, però els rojos van convertir el VAL per a donar un colp a la final. L'equip de Puchol II es va afermar una vegada més en el marcador, esta vegada de forma pràcticament decisiva.
La calor complicava als dos equips i els campions van saber rendibilitzar l'avantatge en eixos últims jocs per a deixar el 60-40 en el marcador. Hilari, que tornava a una competició professional després d'allunyar-se del trinquet després de la final de la Lliga CaixaBank precisament contra el mateix equip que tenia davant, reconeixia que este campionat li ha servit per a tornar a trobar el seu millor estat de forma. “Primer donar l'enhorabona a l'equip rival per la gran partida i per la semifinal que va fer. Hui ens hem portat el títol nosaltres però hi ha molts factors com la calor que també entren en joc. Jo em trobe en general molt bé. Després de molts mesos sense jugar, he tornat d'una lesió relativament greu, però em trobe amb forces i no em fa mal. Estic agarrant sensacions de cara a futurs campionats i toque fusta perquè va molt bé”, indicava el mitger de Beniparrell. La primera tinent d’alcalde i regidora d’Esports de l’Ajuntament de Torrent, María Ángeles Lerma, va ser l’encarregada de fer el lliurament de premis als finalistes.
Massamagrell celebra les Festes Fundacionals
El municipi de Massamagrell ha tornat a integrar un any més la pilota valenciana com un dels eixos de les seus Festes Fundacionals. El trinquet del Tío Pena va obrir les seues portes novament per a acollir dos partides de raspall femení este dissabte. La prèvia va tindre com a protagonistes a les jugadores de raspall femení del club de pilota: Irene i Leire contra Martina, Ariadna i Isabel. Mentres que la partida professional, integrada en este Trofeu de Festes Fundacionals, va tindre en cada un dels equips a una jugadora local. Per part de la parella, Mireia Badía va exercir d'amfitriona al costat de Clara. En l'equip rival, la jove Marta Muedra va acompanyar com a puntera a Júlia i Marina, on la de Tavernes de la Valldigna va provar com a resto fent una gran partida. El resultat d'esta jornada va ser favorable per al trio blau per 25-10.
El diumenge serà el torn per a la modalitat d'escala i corda des de les 17:00 hores, que comptarà en la prèvia de juvenils amb David, Sergio i Argente contra Romero, Lucas i Isaac. Serà l'avantsala a la partida professional, on J. Salvador estarà acompanyat dels jugadors locals: Salva i Muedra II. En el trio blau, Mario i Javi seran els qui acompanyen al massamagrellenc Morret.
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