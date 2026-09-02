L’Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa celebra quatre dècades d’història amb 90 equips participants
La Copa de raspall, la Copa d’escala i corda i l’Individual de frontó completen un inici de temporada trepidant que s’engega aquest cap de setmana
El mes de setembre arranca amb força en el calendari de les competicions de clubs de la Federació de Pilota Valenciana. Quatre dels grans campionats de la temporada 2026-2027 donaran el tret d’eixida aquest cap de setmana: el 40é Campionat Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa, la 28ª Copa de raspall Trofeu Diputació de València, la 3ª Copa d’escala i corda Trofeu AON i el 40é Campionat Autonòmic Individual de frontó Trofeu Generalitat Valenciana.
Entre les quatre competicions es reuniran un total de 277 equips i 96 pilotaris, amb representació de nombrosos clubs de les tres províncies valencianes.
40 anys de l’Interpobles Edicom
El gran protagonista d’aquest inici de curs serà el 40é Campionat Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa 2026, que arriba enguany a una edició especialment significativa després de quatre dècades d’història.
El torneig reunirà 90 equips procedents de 33 clubs, que competiran en 10 categories: Primera carrer, Primera curtes, Primera trinquet, Femenina, Segona carrer, Segona curtes, Segona trinquet, Juvenil, Tercera trinquet i Tercera curtes. A aquestes xifres caldrà afegir les categories escolars del campionat.
La competició començarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre i la fase regular s’allargarà fins al 15 de novembre. Posteriorment arribaran les semifinals, mentre que les finals estan previstes per als dies 12 i 13 de desembre a Godelleta i Pelayo.
La 40ª edició serà presentada oficialment aquest pròxim dijous 3 de setembre a la seu d’Edicom, al Parc Tecnològic de Paterna, en un acte que servirà per posar en valor les quatre dècades d’un torneig que s’ha convertit en una de les cites de referència de la galotxa.
La 28ª Copa de raspall comença amb 147 equips
També aquest cap de setmana començarà la 28ª Copa de raspall Trofeu Diputació de València, una de les competicions amb major participació del calendari federatiu. El torneig comptarà amb 147 equips de 41 clubs diferents, repartits en 15 categories: Primera, Segona, Tercera, Quarta, Quinta i Sexta masculina; Primera, Segona, Tercera, Quarta, Quinta, Sexta i Sènior femenina; Veterans i Cadets.
La màxima categoria masculina estarà formada per huit equips, mentre que la Primera femenina també comptarà amb huit formacions. La Copa començarà aquest 5 de setembre i s’allargarà fins al 20 de desembre, data prevista per a les finals al trinquet d’Ontinyent.
40 equips en 4 categories en la III Copa d’escala i corda
L’escala i corda també inicia una nova edició de la seua competició copera. La 3ª Copa d’escala i corda Trofeu AON 2026 comptarà amb 40 equips procedents de 24 clubs, que estaran distribuïts en quatre categories: Primera, Segona, Tercera i Quarta.
Primera i Segona comptaran amb huit equips cadascuna, mentre que Tercera i Quarta seran les divisions amb major participació, amb 12 conjunts cadascuna.
La competició començarà també el cap de setmana del 5 i 6 de setembre i la fase regular donarà pas a unes semifinals que es disputaran a doble partida els caps de setmana del 7 i el 14 de novembre.
L’Individual de frontó també arriba als 40 anys
Completa aquest inici de temporada el 40é Campionat Autonòmic Individual de frontó Trofeu Generalitat Valenciana, que comptarà amb 96 pilotaris de 28 clubs diferents, distribuïts en 10 categories.
La competició inclourà les categories de Primera, Segona i Tercera cap de setmana; Primera, Segona i Tercera entre setmana; Primera, Segona i Tercera femenina, i Juvenils. La Primera cap de setmana, la màxima categoria, estarà formada per huit pilotaris.
El campionat donarà inici també el 5 i 6 de setembre, amb una fase de competició que s’estendrà fins al mes de novembre, quan s’esperen les semifinals, que donaran pas a les finals dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 de novembre.
Així, galotxa, raspall, escala i corda i frontó enceten un mes de setembre carregat de competició, amb especial protagonisme per a dos campionats que compleixen 40 edicions i amb una participació que confirma, una vegada més, l’amplitud i la diversitat de la pilota valenciana de clubs.
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