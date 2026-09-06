Érika, Myriam i Aroa són finalistes del V Trofeu de l’Alqueria d’Asnar
El trio venç 25 per 15 a l’equip format per Clara, Mireia Badia i Fanni i hui es juga la segona semifinal
Els equips d’Ana i Irene se veuran les cares en la final del III Trofeu Elisa Tarazona
El trinquet de l’Alqueria d’Asnar va acollir aquest divendres l’inici de la cinquena edició del Trofeu de l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar. Enguany amb dos categories, elit i professional, va viure dos partides d’alt nivell de raspall femení.
En la primera partida, corresponent a la categoria elit, la parella formada per Irene Cotolí i Silvia va imposar el seu joc des del principi i va vèncer amb comoditat la primera semifinal per un marcador de 25 a 5 davant la parella d’Uxúe i Laia Mollá.
En la segona partida, la semifinal pro, es va veure un bon duel entre els dos equips, amb Erika, Myriam i Aroa prenent avantatge des de l'inici davant Clara, Mireia Badia i Fanni. Després del 10-0, les blaves van saber reaccionar i van aconseguir retallar distàncies fins al 20-15.
Els moments de tensió els va controlar bé l’equip roig, que coneix millor el trinquet. Amb calma i quinze a quinze les roges van saber mantindre la diferència per acabar imposant-se per 25-15 i passar a la gran final del pròxim 11 de setembre.
La segona semifinal de les dos categories, elit i pro, tindrà lloc aquesta vesprada de dissabte. A les 18 hores comença la segona semifinal elit entre els equips de Carla i Paula i de Martina i Marta Muedra. A continuació, cap a les 19 hores, està prevista la segona ‘semi’ pro que comptarà amb el duel entre els conjunts de Vanessa, Amparo i Patri i de Maria Enguix, Isabel i Anabel.
Com comentàvem, les grans finals d’aquesta cinquena edició del Trofeu Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar estan programades per al divendres 11 de setembre a partir de les 18 hores, amb la final de la categoria elit i, des de les 19 hores, amb la final professional.
Els equips d'Ana i Irene, a la final del III Trofeu Elisa Tarazona
La tercera edició del Trofeu Elisa Tarazona va començar el passat dijous 3 de setembre al trinquet El Rullo de Riba-roja amb la disputa de les dues semifinals. Irene, Natalia i Mireia Valero, d’una banda, i Ana i Mar Alfonso, de l’altra, van aconseguir la classificació per a la gran final.
En la primera semifinal, el trio blau format per Irene, Natalia i Mireia Valero es va imposar per 25-0 a Victoria i Marina. El trio va completar una gran actuació sorprenent a la parella rival. En la seua segona partida després de tornar a la competició, Irene va mostrar un gran nivell, molt ben acompanyada per Natalia i Mireia Valero, que van tancar nombrosos quinzes. Victoria i Marina van disposar d’algunes oportunitats de val, però no aconseguiren transformar-les en cap joc.
La segona semifinal va oferir una partida més igualada. Ana i Mar Alfonso van començar a un ritme molt alt i encadenaren quatre jocs consecutius. El trio format per Àngela, Mar i Júlia va reaccionar de la mà d’una Mar molt concentrada i va reduir la diferència fins al 20-10, quedant-se prop de forçar el 20-15. No obstant això, la parella roja va capgirar el joc definitiu i va certificar la victòria per 25-10.
El Trofeu Elisa Tarazona conclourà el pròxim dijous 10 de setembre al trinquet El Rullo. La jornada començarà amb la partida pel tercer i quart lloc i continuarà, a les 19.00 hores, amb la gran final entre Irene, Natalia i Mireia Valero i Ana i Mar Alfonso.
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