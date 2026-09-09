Presentat el X Campionat Autonòmic de Frare a la Diputació de Castelló
Més de 200 jugadors i jugadores participaran a un torneig amb 79 equips i que comença divendres
La Sala de Recepcions de la Diputació de Castelló ha sigut l’escenari aquest dimarts de la presentació del X Campionat Autonòmic de Frare Trofeu Diputació de Castelló, una fita especial que arriba a la desena edició i que se celebrarà a partir d’aquest divendres 11 de setembre amb la participació de 79 equips i més de 200 jugadors i jugadores.
Presentació
L’acte ha comptat amb la presència del diputat d’Esports de la Diputació de Castelló, Iván Sánchez Cifre; l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer; l’alcaldessa de Xert, Susana Sanz; el regidor d’Esports de Torreblanca, Paco Doménech; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i els col·laboradors d’aquesta modalitat de promoció Lluís Ramos, César Beltrán i Alberto González.
Durant l’acte, Iván Sánchez Cifre, diputat d’Esports de la Diputació de Castelló, ha destacat: “El frare forma part de la nostra essència. Més que un esport, és una costum dels nostres pobles i és un orgull ver com està recuperant el seu espai esportiu en la província gràcies a aquesta competició que, amb els anys i aquest desé aniversari, va guanyant protagonisme”.
Per la seua part, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, ha assenyalat: "Esta modalitat és molt fàcil de jugar i fa que enganxe molt a tots els que la proven. El frare va nàixer al nord de Castelló però cada volta es practica per més llocs de la Comunitat Valenciana”.
A més a més, l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer ha dit: “Vam reformar el trinquet gràcies a una ajuda de la Generalitat Valenciana i li vam fer una rentada de cara per a tindre totes les condicions per a poder jugar al frare. Cinc seus són les que rebran la 10a edició del frare i com es pot veure cada any son més i més localitats les que acolliran aquest campionat i nosaltres estem molt contents d’haver sigut els pioners”.
Paco Domenech, regidor d’Esports de Torreblanca ha recalcat: “Estem molt implicats amb el frare, ja fa 4 anys que la nostra localitat participa en aquest campionat i estem convençuts de què serà un dia de germanor dins i fora de la canxa”.
Una desena edició especial
Una de les principals novetats d’aquesta desena edició és la incorporació de Sant Joan de Moró i Beniparrell com a noves seus. A més, es recuperen les categories Femenina i Mixta, mentre que la inscripció en Primera masculina s’ha duplicat respecte de l’edició anterior, passant de quatre a huit equips.
En total, la competició comptarà amb 79 equips. Primera estarà formada per huit conjunts, Segona per deu i Tercera per nou. Les categories Recreativa es dividiran en dos grups de sis equips, mentre que Juvenils i Mixta comptaran amb cinc equips cadascuna. La categoria Femenina reunirà set equips distribuïts en dos grups i els Veterans quedaran dividits en dos grups de cinc equips segons l’edat.
El campionat començarà aquest divendres 11 de setembre amb les categories Femenina i Mixta, que es disputaran a Beniparrell. El dissabte 12 serà el torn de Primera i Veterans A i B a Traiguera, de Tercera i Juvenils a Torreblanca així com de les categories Recreatives a Xert. Ja diumenge 13 es completarà el cap de setmana amb la Segona categoria a Traiguera.
El calendari continuarà el divendres 18 de setembre amb les categories escolars, que tindran lloc a Beniparrell. Paral·lelament, Sant Joan de Moró acollirà una trobada de les escoles de la província de Castelló a frare i a raspall.
Durant la presentació d’aquest campionat també s’ha realitzat l’entrega d’un guardó a Ricardo Monsoriu, representant de la FPV i un dels principals promotors d’aquesta modalitat, com a commemoració per l’inici de la desena edició del Campionat Autonòmic de Frare.
En les seues paraules, “Vull donar les gràcies a la Federació i al comité de promoció de frare pel reconeiximent. Vull fer extensible a tots/es els companys que treballen dia a dia per la promoció del nostre esport”.
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