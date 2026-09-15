Vercher i Tonet IV reafirmen el seu bon inici de Copa Caixa Popular
El trinquet de Xeraco va acollir la segona victòria de la parella que representa a l'Ajuntament del Genovés
Vercher i Tonet IV, representants de l'Ajuntament del Genovés, van sumar la segona victòria en la Copa Caixa Popular de raspall Pro1 després d'imposar-se per 25-15 a Brisca i Salelles II (Ontinyent). Una partida que va començar molt de cara per als blaus però que van acabar patint per a tancar el marcador del trinquet de Xeraco.
Els blaus van començar amb molta força i es van anotar ràpidament el primer joc gràcies a diversos quinzes de Vercher des del dau. Brisca i Salelles II van respondre després de salvar dos oportunitats de Val per als seus rivals i van igualar el marcador a 5, però la parella de Genovés va recuperar la iniciativa per a situar-se 10-5.
El següent joc va resultar determinant i es va prolongar durant aproximadament vint minuts. Els dos equips van disposar de nombroses oportunitats per a tancar-ho, però van ser finalment Vercher i Tonet IV els qui van aprofitar un dels múltiples VAL que van haver per a col·locar el 15-5. Amb els blaus ja al dau, dos quinzes ràpids els van permetre ampliar la diferència fins al 20-5.
La partida semblava encaminada cap a una resolució ràpida. Els d'Ontinyent patien per a contrarestar el dau de Vercher, però van aconseguir salvar fins a cinc oportunitats de VAL i mantindre's amb vida. El protagonisme de Salelles II va anar creixent amb el pas de la partida. El substitut d'Iván, que tornava als trinquets després d'un llarg període sense competir, va permetre que el seu equip tancara el joc del 20-10.
Brisca i Salelles II van aprofitar l'impuls i, ja des de la resta, van tornar a superar diverses situacions compromeses. Després de dos vals que no van poder aprofitar, el resto d’Oliva va tancar el joc des del nou i va situar el 20-15, alimentant les opcions de remuntada de l'equip d'Ontinyent.
Els rojos van començar l'últim joc amb dos quinzes consecutius, però Vercher i Tonet IV van recuperar la serenitat. Un Tonet IV incansable va tornar a assumir el protagonisme en el moment decisiu, va igualar el joc i va acabar aconseguint des del huit el quinze que va establir el definitiu 25-15.
La Copa continua este dimarts a Ondara
L'activitat de la Copa Caixa Popular continuarà este dimarts 15 de setembre en el trinquet d'Ondara amb una nova jornada de la màxima categoria d'escala i corda. A partir de les 18:15 hores, l'equip de Petrer format per Francés, Javi i Guillem Palau s'enfrontarà al representant de Meliana. Este últim compareixerà amb una modificació d'última hora: i és que Salva Palau serà baixa per a esta partida i la seua plaça l'ocuparà Diego d'Onda, que jugarà al costat de Pere i Bueno.
La nova formació tractarà d'adaptar-se ràpidament al canvi davant un trio de Petrer que es va quedar a les portes de guanyar en la primera jornada (50-60 contra l'equip de Riba-roja amb Mario, Gimeno i Monrabal II). Mentres que els de Meliana ja saben el que és guanyar després d'emportar-se el debut per 60-45 contra Alejandro i Hilari (Montserrat).
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