Kilian Jornet reaparecerá en una de sus carreras fetiche

El deportista español Kilian Jornet, seis veces campeón de la Copa del Mundo de carreras por montaña, volverá a competir el próximo 1 de julio en el Maratón del Mont Blanc, tres meses después de la fractura de peroné que sufrió en la pierna izquierda en la Pierra Menta, una carrera de esquí de montaña por etapas en los Alpes franceses.

El Maratón del Mont Blanc es una carrera de montaña de 42 kilómetros y 2.780 metros de desnivel positivo que forma parte del circuito Golden Trail Series. El catalán ya la ganó, sin ir más lejos, el pasado año.

Si las sensaciones son buenas en el Mont Blanc, Kilian Jornet podría seguir con su calendario competitivo en carreras de distancias más cortas como la Skyrace Comapedrosa (21 kilómetros), la Sierre Zinal (31 km), el Trofeo Kima (52 km) y el Salomon Ring of Steall Skyrace (28 km) en septiembre.

"Después de Mont Blanc y de ver cómo reacciona la pierna, me gustaría competir en las Golden Trail Series, con Sierre Zinal y Ring of Steall. Me hace mucha ilusión competir con tantos grandes atletas. Y también en algunas de las carreras de Skyrunning como Comapedrosa, Trofeo Kima y Limone. Finalmente, si la recuperación va bien y puedo sumar más kilómetros en mis piernas, me gustaría hacer un ultra como el Ultra Trail del Mont Blanc al final de la temporada", declara Jornet en un comunicado. Una prueba esta última que ha ganado en tres ocasiones (2008, 2009 y 2011, además de ser segundo en 2017).

El circuito Golden Trail Series está formado por cinco de las pruebas de corta distancia de trail más emblemáticas del planeta: Zegama (España. 27 de mayo), Mont Blanc Marathon (Francia. 1 de julio), Sierre Zinal (Suiza. 12 de agosto), Pikes Peak (Estados Unidos. 19 de agosto) y Salomon Ring of Steall Skyrace (Escocia. 15 de septiembre). A ellas se añade la gran final, The Otter Trail, que se celebrará en Sudáfrica entre el 19 y 20 de octubre.

También te puede interesar:

El polémico desnudo de Kilian Jornet en la nieve