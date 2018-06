La Volta a la Comunitat Valenciana 2019 ya tiene fechas

La 70ª edición de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell se celebrará del 6 al 10 de febrero de 2019, así lo ha confirmado el director de la Volta, Ángel Casero, en un desayuno informativo que ha mantenido esta mañana con los medios de comunicación.

En 2019 la primera etapa de la prueba partirá desde la provincia de Alicante con una contrarreloj individual. En este sentido el director de la Volta ha explicado que la etapa reina se disputará en la provincia de Castellón y finalizará en alto. "Asimismo, en la última etapa incorporamos de nuevo el circuito urbano en la ciudad de Valencia ya que nuestro propósito como organización es dar la mayor visibilidad posible a la ciudad", ha matizado Ángel Casero.

Una de las novedades de la próxima edición es que se ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se dispute la primera VCV féminas para el día 10 de febrero "sería con la misma salida y llegada que la Volta y consistiría de 84 km en la categoría 1. CON WE. Féminas Europa Tour que equivale a la categoría 2.1 que es la que tiene la Volta". "Pero hasta principios de octubre no tendremos una respuesta por parte de la UCI para saber si se celebrará o no", ha explicado el director de la Volta.

Por otra parte, desde la organización ya se está trabajando en convenios y contratos con ayuntamientos y colaboradores con el objetivo de seguir creciendo "y conforme se firmen los acuerdos con los consistorios locales de cada población-sede se irán realizando las presentaciones", ha explicado Ángel Casero.

Respecto a los equipos participantes el director de la VCV ha señalado que los equipos World Tour están muy contentos. "Nuestro reto es que venga Chris Froome esta edición y que empezase su temporada con la Volta". "Somos conscientes que si cada año viene un ciclista un poquito mejor, éste arrastra a los Medios de Comunicación que a fin y al cabo sois los que nos dais visibilidad", ha matizado Ángel Casero

Además, Ángel Casero señaló que le gustaría tener dos etapas por provincia, pero que ahora mismo económicamente es inviable. Asimismo, se contará con un máximo de 25 equipos dentro de los cuales habrá de nuevo 12 equipos de World Tour.



Balance positivo 2018



Durante su intervención Ángel Casero dijo estar muy contento con la edición pasada en la que se obtuvo un impacto mediático de 13.188.292 euros con una audiencia a nivel mundial de 116.449.670. En este sentido el director de la Volta dijo que "sin duda la victoria por tercera vez de Alejandro Valverde ha contribuido enormemente a estos datos tan positivos". "Y la valoración efectuada por la UCI ha sido muy buena", ha concluido Casero.

Al finalizar, Ángel Casero agradeció la implicación y apoyo recibido al Ayuntamiento de Valencia, presente a través del gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Deportes, José Vicente Berlanga, así como a Yolanda Mayordomo quien representó al principal patrocinador de la Volta en este acto. Además, también mencionó el esfuerzo de todos los Medios de Comunicación por cubrir y difundir la Volta todos los días.