Héctor Cabrera, un estudiante más en Roma

Héctor Cabrera ha abierto un paréntesis en su carrera deportiva para centrarse durante unos meses en sus estudios universitarios y vivir una nueva experiencia en Italia. El atleta valenciano, que este verano se proclamaba campeón de Europa de lanzamiento de jabalina F12, llegaba el pasado 25 de septiembre a Roma, donde permanecerá hasta el 28 de febrero cursando estudios en la Universidad de Roma como un estudiante más del programa Erasmus.

«Durante seis meses quiero aparcar un poco el atletismo, dedicarme a otros deportes», afirma Héctor quien busca recargar pilas de cara al tramo final de la clasificación para Tokio: «A partir de febrero comenzaré ya a pensar en los Juegos, pero ahora, quiero hacer otras cosas. Sé que luego me esperan prácticamente dos temporadas consecutivas ya que enlazaré el Campeonato del Mundo de Dubai que se celebra en noviembre con la preparación de los Juegos de Tokio 2020 y los propios Juegos.

El atleta valenciano, que se está «adaptando bien» a Italia, aprovechará estos meses para practicar otros deportes: «Quiero hacer otras cosas como natación, pilates, yoga...probar otros deportes. Actividades por supuesto, que no me perjudiquen como atleta, sino al revés, que ayuden y ya a partir de febrero, retomar el atletismo y volver con más fuerzas».

Héctor Cabrera, atleta del CC Garbí e integrante del Proyecto FER, compagina el deporte con sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: «En Roma voy a cursar un semestre, continuar con mis estudios y al mismo tiempo, aprender italiano, que es algo que me hace mucha ilusión». El atleta de Oliva está acostumbrado a asumir retos, a apostar por nuevas experiencias. Su discapacidad visual no le ha impedido hacer las maletas y emprender una nueva experiencia vital: «No es frecuente que un estudiante con discapacidad visual se vaya de Erasmus, pero a mí me gusta superarme». Héctor está también aprovechando para hacer turismo y conocer Italia: «He estado en Venecia y quiero visitar más sitios. Roma es una ciudad apasionante y preciosa, con una gran historia». El atleta de Gandia se aloja en un piso de estudiantes junto a otros compañeros italianos: «Está siendo una experiencia muy positiva y enriquecedora».

Buen inicio de temporada



El Levante UD EDI arrancó de forma oficial la temporada de competición 2018-19 con una cita ineludible como es el Campeonato Nacional de Fútbol 7 Inclusivo Fecam de Albacete, un torneo ya clásico para los granotas que ya han disputado en siete de las nueve ediciones y que se celebró este fin de semana en el Complejo Deportivo Carlos Belmonte. Los azulgranas dejaron claro de qué pasta están hechos en la Escuela del Levante para Personas con Discapacidad Intelectual y una muestra de ello la dio Rafa Cifre, que inscribió su nombre como el jugador más Deportivo del Campeonato.

El Levante EDI A, formado por Javier López, Daniel Marcos, Juan Benaja, Miguel Moya, Raúl Martínez, Carlos Tierno, José Martínez y Paco Almenar, acompañados por los jugadores inclusivos Sergio Caro, Sergio Llorens y Rafa Cifre, cosechó dos victorias contra el Espurna B (3-0) y el Plena Incursión Murcia (4-1), un empate frente al María Auxiliadora Rogelio sin goles y una derrota contra el Castellar por un ajustado 3-4.

En cuanto al Levante EDI N se impuso por 3-1 al Adisli Madrid y fue superado por el ADINA (1-3) y el Espurna C (0-2).

Un buen inicio de temporada para los granotas que ahora ya piensan en la Liga.

Goalball: España vuelve a la élite continental



La selección española masculina de goalball ha conseguido el objetivo del ascenso en el Europeo B que se ha disputado en Chorzow (Polonia). Los chicos de Paco Monreal lograron una de las tres plazas que daban acceso al grupo de la elite continental en este deporte. En el partido decisivo , por el tercer puesto, superaba a Polonia por 15-5 y se aseguraba así una plaza entre las mejores del continente.

Clínic de tenis de mesa adaptado



Relevo Paralímpico, cuyo objetivo es difundir y promover el deporte adaptado, organiza esta semana un nuevo clínic. Esta vez, el deporte protagonista será el tenis de mesa. La jornada se celebrará en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig el jueves 11 de octubre en el gimnasio IES Haygón desde las 11:10 horas.