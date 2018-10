Comunicado de Kilian Jornet

El esquiador y corredor de montaña Kilian Jornet ha compartido este viernes en sus redes sociales el mensaje de su pareja, la también deportista de trail running noruega Emelie Forsberg, con el que ambos anuncian que están esperando su primer bebé.



Los dos ilustran su comunicado con una foto en lo alto de las montañas noruegas en las que entrenan y junto a las que residen. Sonrientes y felices, anuncian: "estamos felices de anunciaros que vamos a tener un bebé de invierno".



Un mensaje al que reaccionaron sus miles de seguidores felicitando a la pareja y especulando con las condiciones que el niño o niña recién nacido podrá tener en el futuro en los deportes que comparten sus progenitores. No hay que olvidar que los padres del propio Kilian Jornet regentaban un refugio de montaña en los Pirineos.



We are happy to tell you that we are having a winter baby! pic.twitter.com/EoatRvc3mU