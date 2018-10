Muere un exciclista en el accidente de avión de Indonesia

La tragedia aérea de Indonesia ha tocado de lleno al mundo del ciclismo. El joven Andrea Manfredi, profesional durante 2014 y 2015 en el equipo italiano Bardiani-CSF Pro Team, es una de las 189 víctimas mortales del accidente que tuvo lugar en el Mar de Java en la madrugada de este lunes.



Su ex equipo, el Bardiani-CSF, confimó la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Descansa en paz, Andrea. El Bardiani-CSF expresa sus condolencias a la familia y a todos los seres queridos de Andrea. La memoria de un chico serio y enamorado de su deporte permanecerá indeleble en las mentes de todos aquellos que, en estos años, han tenido la suerte de conocerlo".





???? Rest in peace, Andrea ??@Bardiani_CSF express its condolences to the family and to all those dear to Andrea. The memory of a serious guy and in love with his sport, will remain indelible in the minds of all those who, in these years, have had the good fortune to know him pic.twitter.com/9nPvlaPVKE