Duras críticas de Purito a la Real Federación Española de Ciclismo

El exciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez ha defendido a tras no haber sido renovado como seleccionador nacional y explicó que se ha "ganado" continuar en el cargo tras el título de Alejandro Valverde y pidió a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) que se lo haga mirar.



"Si el FC Barcelona gana la 'Champions' este año sobrado, ¿echaría a Ernesto Valverde? En todo caso lo renovarían por más años y le subirían el sueldo, ¿no?", se preguntó el excorredor catalán a través de su cuenta de Twitter.



"Pues Javier Mínguez la ha ganado este año y... ¡no lo renuevan! Hacéroslo mirar RFEC", sentenció 'Purito', quién recibió la respuesta agradecida del ya exseleccionador mediante las redes sociales. "Grande Purito", escribió el técnico.





Posible sustituto valenciano

Mínguez no continuará como seleccionador español después de que la RFEC justifique su adiós por el "plan de viabilidad" para acabar con la deuda -de más de millón y medio- que azota al ente.La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha ofrecido el puesto de seleccionador nacional al valenciano, actual técnico de la categoría Sub-23, tras la no renovación de Javier Mínguez al frente del cargo por "el plan de viabilidad".El presidente de la RFEC,, habría llamado este mismo miércoles a Momparler para trasladarle el ofrecimiento, con tal de reemplazar a Mínguez "en las próximas semanas", según ha podido saber Europa Press.Momparler, ayudante en la absoluta y seleccionador Sub-23 también para la disciplina de ciclocross, es el gran favorito para quedarse con el puesto después del despido de Mínguez. Un técnico que encaja en el perfil que busca la RFEC tras no poder asumir las peticiones de su antecesor."Actualmente, la RFEC se encuentra inmersa en un plan de viabilidad tutelado por el Consejo Superior de Deportes con el que debe cumplir. Con objeto de seguir reduciendo la deuda, que actualmente es de más de millón y medio de euros, la Federación continuará con la política económica que se viene efectuando en los últimos años que contempla un control exhaustivo en el gasto federativo, incluyendo salarios de técnicos, auxiliares y personal de la Federación", dijo."Esta circunstancia no permite llevar a cabo el incremento salarial que ha exigido públicamente Javier Mínguez y, por ello, contaremos en 2019 con un nuevo seleccionador nacional. La persona que tomará las riendas del combinado élite masculino de carretera se desvelará en las próximas semanas", sentenció la RFEC hace unas horas.