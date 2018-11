Sainz, ante el reto del Dakar: "Me defiendo bien en la arena"

El español Carlos Sainz, que defenderá el título del Dakar conquistado el año pasado, aseguró este martes que aunque su terreno de predilección es la pista aprendió a lo largo de los años a afrontar la arena, que será el componente principal de la próxima edición.

"Las etapas de camino han sido donde mejor me puedo defender porque vengo de los rallys, pero creo que ya tengo mucha experiencia también en el Dakar y nos defendemos bien también en la arena", aseguró tras la presentación de la edición de 2019.

La novedad es que todas las etapas se desarrollarán en dunas y arena de Perú, frente a otras ediciones más variadas.

Sainz, que buscará su tercera victoria en el Dakar en su novena participación, destacó la dificultad que suponen las dunas.

"La gran dificultad de correr, aunque sean etapas algo más cortas, es que tras cada duna puede haber un agujero y puedes quedarte ahí muchos minutos. Las sorpresas pueden estar a la orden del día en cualquier instante", señaló.

Eso añade un factor de riesgo suplementario, indicó el piloto, que precisó que "en el Dakar no hay etapas tranquilas".

"En este tipo de terreno hay que estar muy atento y tener ese factor de suerte", indicó.

Sainz auguró "una carrera difícil y dura", y recordó que ya el paso por Perú el año pasado decidió buena parte de la carrera.

"Estoy seguro de que este año será un reto complicado, con calor y arena todos los días. Es el ADN de la carrera", dijo.

El piloto aseguró que, por el momento, no piensa en la retirada: "Es mi pasión y mientras sea competitivo volveré. Este año corro con un equipo nuevo y desarrollar un coche nuevo con una marca que no he corrido hasta ahora es un reto nuevo que me gusta".



Retirada de Fernando Alonso

Sainz se refirió a la retirada de la Fórmula Uno de Fernando Alonso, para quien pidió "respeto".

"Veremos si es una retirada para siempre o no, en cualquier caso hay que respetar su decisión, lo que él piensa. Ha entendido que era el momento. Nos ha dado momentos fantásticos, ha hecho la historia del automovilismo en España en Fórmula Uno y lo que ha conseguido es impresionante. Nos ha dado muchas alegrías y nos seguirá dando", aseguró.

Reconoció que Alonso ha sido a la Fórmula Uno lo que él fue al mundial de rallys.

"Es una historia un poco similar, dos campeonatos del mundo, yo luego participo en el Dakar y lo consigo ganar, él participa en Le Mans y lo consigue ganar. Hay cierta similitud, en especialidades diferentes", aseguró.

"También, antes no se sabía mucho de la Fórmula Uno en España, no se sabía mucho del mundial de rallys en España. Lo han hecho otros deportistas españoles. Hacen falta deportistas que destaquen para que un país gire la cabeza a deportes no tan populares", dijo Sainz que citó actualmente el caso de Carolina Marín en badminton.

Sainz se refirió a su hijo Carlos, que ahora queda como la principal baza española en Fórmula Uno: "Ser campeón del mundo es difícil. Carlos tiene su sueño de algún día conseguirlo y como soñar es muy recomendable hay que animar a que sueñe porque eso le va a dar la motivación para conseguirlo".

Esta temporada, analizó, "se le han escapado dos o tres sextos puestos, México o Francia, que habrían cambiado la clasificación".