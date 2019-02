Felipe Orts acaricia el 'Top 10' en el Mundial de Dinamarca

El alicantino Felipe Orts firmó una meritoria duodécima posición en la prueba elite de los Campeonatos del Mundo de ciclocrós, disputados en la localidad danesa de Bogense.

El ciclista de La Vila, de 23 años, lo intentó "todo" por estar entre los diez mejores, pero "a última hora las fuerzas se vinieron abajo", según explicó en declaraciones difundidas en el perfil de Twitter de la Real Federación Española de Ciclismo.

"He rodado a un gran ritmo hasta faltando dos vueltas. He intentado estar en el grupo delantero y eso me ha pasado factura. Me he caído del top-10, pero he peleado y más no se puede pedir", expuso Orts, tetracampeón de España y subcampeón del mundo de ciclocrós con el equipo Delikia-Ginestar.

En la prueba elite masculina triunfó el holandés Mathieu van der Poel, con un tiempo de una hora, 9 minutos y 20 segundos.

Los belgas Wout van Aert (+16) y Toon Aerts (+25) fueron segundo y tercero, respectivamente.