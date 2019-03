Jorge Ureña, campeón de Europa de heptatlón

Tremendo éxito para el atletismo valenciano en los Europeos en Pista Cubierta de Glasgow 2019. El atleta alicantino Jorge Ureña se ha proclamado campeón de Europa de heptalton. Ureña, nacido en Onil, se había colocado tras seis pruebas como el primer clasificado de la general, y con una carrera perfecta en los 1.000 metros finales, en la que también ha llegado primero, se ha proclamado por primera vez en su carrera campeón de Europa. Es el primer oro para un atleta valenciano en un Europeo en Pista Cubierta desde José Antonio Redolat en los 1.500 del Europeo de Gante en el año 2000.

El decatleta español, que cerró la combinada ganando la carrera de 1.000 metros, se impuso al británico Tim Duckworth, plata con 6.156, y al ruso Ilya Shkurenyon, que competía como neutral, bronce con 6.145.



Se trata de la tercera medalla de un español en combinadas de unos Europeos bajo techo: Antonio Peñalver logró la primera -un bronce- en Génova'92, y hace dos años el propio Ureña ganó plata en Belgrado.



Entrenado por su padre, José Antonio, antiguo atleta, al alimón con Jesús Gil, el combinero de Onil se colgó la medalla de oro al tercer intento, después de haber sido séptimo en los Europeos bajo techo de Praga 2015 y segundo en 2017.



El nuevo campeón continental bajo techo se resarce, de este modo, de su eliminación en los Europeos al aire libre de Amsterdam 2016 cuando iba segundo del decatlón, tras cometer un cero en disco.



Este sábado Ureña comenzó con 6.96 en los 60 metros lisos, a cinco centésimas de su récord, que le otorgó 897 puntos y el tercer puesto en la general, por detrás de sus compañeros de serie el estonio Karl Saluri (973) y el británico Tim Duckworth (936).



En longitud Ureña saltó 7,39 metros, muy lejos de su reciente marca personal (7,73) y retrocedió al quinto puesto. Después enderezó su rumbo haciendo marca personal en peso (14,68), aunque no avanzó en la general.



Por el contrario, sus 2,07 en altura le devolvieron al podio provisional para acabar la primera jornada con 3.443 puntos, a solo tres puntos de su mejor parcial del primer día, por detrás del británico Tim Duckworth (3.533) y del sueco Fredrik Samuelsson (3.475).



Ureña tuvo un comienzo espectacular el domingo. Ganó su serie de 60 m vallas con 7.78, récord personal, que le puso líder con 4.481 puntos, seis puntos de ventaja sobre Duckworth a falta de la pértiga y el 1.000.



En pértiga hizo su mejor salto del año, con 5,00, una marca que le permitió mantenerse en cabeza de la general conservando los seis puntos de ventaja sobre Duckworth y 61 sobre el ruso Ilya Shkurenyov, que había avanzado a posiciones de podio como ganador de la pértiga con 5,20.



Le bastaba con un tiempo de 2:41.43 en el mil -su récord es 2:40.06- para no solo colgarse la medalla de oro, sino batir, de paso, su récord de España de hace dos años en Praga (6.249).



Ureña marchó al son que le marcaba el grupo delantero y sólo apareció en la última vuelta para hacerse también con la victoria parcial en la última carrera con una marca de 2:44.27, insuficiente, no obstante, para batir su récord de España.