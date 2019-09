Javier Lluch: "Este Europeo en casa lo había preparado a tope"

El pasado sábado lograba uno de los mayores éxitos de su carrera deportiva al proclamarse subcampeón de Europa sub'23 y además, en casa, en València. ¿Ya ha asimilado el éxito?

—Sí, fue algo muy especial. Ganar una medalla en una competición de tal nivel y además, en casa es algo muy emocionante, pero bueno, hay que seguir trabajando y pensar en los próximos retos.

—Apenas va a tener tiempo para descansar. La agenda en este tramo final es intensa. ¿Su próximo objetivo es el Campeonato de España?

— Así es, en apenas unos días, el fin de semana del 28 y 29 de septiembre se celebra en La Coruña el Campeonato de España e intentaré hacer también un buen papel. Tras la plata en el Europeo llego muy motivado.

—Desde principios de temporada ¿el Europeo de Valencia era su gran objetivo?

—La verdad es que era una prueba que tenía marcada en mi calendario. Desde que supe que estaba seleccionado he trabajado muy duro todo el verano para prepararlo al máximo. He entrenado a tope y el trabajo ha dado sus frutos.

—¿Pero soñaba con el podio?

— Sabía que estaba muy fuerte, llegaba muy bien pero en una competición del nivel de un Europeo nunca sabes dónde puedes estar. Hay que tener en cuenta que había gente de un gran nivel como mi compañero del Proyecto FER, Roberto Sánchez Mantecón que venía de ganar el Mundial. Muchos de los que estuvieron arriba en el Campeonato del Mundo también competían en Valencia.

—El fuerte temporal de lluvia y viento obligó a la organización a última hora a cambiar el triatlón del Europeo de categoría olímpica a sprint. ¿Cree que eso le benefició?

— Sinceramente no creo que me beneficiase especialmente. Yo había estado los últimos meses entrenándome para la distancia olímpica pero no me preocupó demasiado el hecho de que al final fuese una prueba sprint.

—Usted tiene todavía 21 años lo que significa que aún le quedan dos años más como sub'23. Un hecho que da todavía más valor a su medalla de plata frente a rivales con mayor experiencia. En categoría Júnior fue campeón de Europa en 2016 y subcampeón en 2017. Ahora, subcampeón de Europa sub'23... ¿Cuál es su próxima meta?

— Ganar el Europeo y hacer un buen resultado en el Campeonato del Mundo.

—¿Se ve pronto en unas Series Mundiales junto a los Mola, Alarza, Gómez Noya..?

— Hay que ir paso a paso. todavía no he debutado en una Copa del Mundo que es el escalón inferior. Que te seleccione la Federación es muy complicado, en España hay un nivel altísimo, somos muchos lo que estamos en la pelea por meternos en las Series Mundiales pero yo desde luego, voy a seguir dando argumentos a la Federación para que cuenten conmigo.

—El hecho de que hay tanto nivel en el triatlón español ¿es una ventaja o una desventaja?

— Es una motivación. Nos obliga a esforzarnos al máximo, a darlo todo en cada entrenamiento. Es un orgullo que haya tantos triatleta españoles copando las principales competiciones.

—Y después del Campeonato de España en La Coruña ¿cuál es su meta más inmediata?

— Voy a luchar por clasificarme en la nueva competición ProTour que es algo que me motiva y me hace mucha ilusión.

—Usted ha estado los dos últimos años entrenando y estudiando en Arizona, Estados Unidos. ¿Ha decidido ya qué va a hacer. Si regresa a EEUU o se queda ya en España?

— Aún no lo tengo decidido. Tengo que hablar con la gente de Estados Unidos. Es una decisión que había aparcado de momento pero sé que tengo que decidirlo pronto.

—¿Eso significa que si decide regresar definitivamente a España se quedaría en Valencia aunque su actual club es el Ciudad de Lugo Fluvial?

— Sí, si algo funciona ¿para qué cambiarlo?. Estaría en casa y podría entrenar aquí.

—¿Cómo llegó la mundo del triatlón?

— Yo empecé nadando. Iba a natación con mi hermano pero llegó un momento que me aburría, no me motivaba. Mis padres me apuntaron a una escuela de verano de triatlón que hacían en Cheste y me gustó mucho, me enganché a este deporte. Empecé a practicarlo y más adelante logré entrar en los Planes de Especialización Deportiva de Cheste, y desde entonces ya no lo he dejado. Es un deporte que me encanta.