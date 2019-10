Desestimada la reclamación de España por Ortega

El Jurado de Apelación ha desestimado la reclamación presentada por el equipo de España basada en la obstrucción por parte del jamaicano Omar McLeod a Orlando Ortega en la final de 110 m vallas, y en consecuencia la clasificación permanece inalterada, informó la delegación española.



España reclamaba que se repitiera la final o bien que se le concediera al atleta español la medalla correspondiente al puesto que ocupaba en el momento del incidente (tercero según el escrito).







Victoria de Grant Holloway ???? en los 110 m vallas. McLeod se cae e invade la calle de Ortega???? cuando iba 2??.

Qué injusto es a veces el atletismo. pic.twitter.com/sUph6o6pWz — Planes Maratón (@justrunningteam) October 2, 2019

"Una apelación ha sido presentada por el equipo de España alegando que su atletay seriamente afectado, dado que estaba tercero en el momento del incidente pero su progreso fue claramente impedido, haciendo imposible para él mantener su posición de medalla", informó la IAAF.Según el texto de la reclamación -precisa la IAAF- España, acogiéndose a la regla 162.3 a), solicita que o bien se repita la carrera, o bien que el atleta sea autorizado a correr en solitario."Si la solicitud anterior no es aceptada, España pide que, como gesto de gesto de deportividad,correspondiente a su posición en el momento de la obstrucción", señalaba la IAAF.El Jurado de Apelación resolvió en contra de la petición española y el resultado permanece: La victoria fue para el estadounidense Grant Holloway (13.10), seguido del ruso Sergey Shubenkov (13.15) y del francés Pascal Martinot-Lagarde (13.18.Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río 2016 por detrás, precisamente, de McLeod, terminó quinto con 13.30 y protestó con duras palabras.La IAAF tiene que hacer algo con este evento, porque no es la primera vez", declaró un airado Ortega tras la carrera."Me lo imagine, lo veía venir desde que me enteré que estaba al lado de él (McLeod). Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras tres vallas, pero también que soy más fuerte que ellos al final de la carrera", afirmó el español."Y justo cuando empiezo a avanzar, a empujar, que me veo metido en las medallas, viene... y es que es evidente, si miras la repetición es evidente quepara poder pasar", describió.Ortega considera que "la IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, tiene que hacer algo porque me ha robado una medalla. Yo podía luchar por la medalla de oro hasta el final"."Un año trabajando para esto y que suceda esto en la final, me parece impresionante. Yo no soy quien para proponer nada, solo espero que para el día de mañana esto tenga un arreglo", se lamentó.Ortega, al borde del llanto, añadió: "es duro, que te quiten una medalla. Respeto a todos mis rivales, pero no así. Si me van a ganar, que me ganen limpio".Según los datos que maneja la Federación Española,. Su estadístico Miguel Villaseñor cita concretamente el Mundial en pista cubierta de Toronto'93, donde se repitió la final femenina de 60 m vallas, y los Europeos al aire libre de Praga'78, donde se repitió la final de 100 m vallas.