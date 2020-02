Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana

Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en la C. Valenciana.

Sanidad ha detectado el primer caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana. El paciente ingresado en aislamiento en el hospital de La Plana de Vila-real ha dado positivo en el análisis de coronavirus COVID-19, según han confirmado fuentes oficiales a Levante-EMV.

Se trata de un hombre que viajó recientemente a Milán, aunque no con la expedición de aficionados valencianista. Es pues el segundo caso detectado en la península Ibérica tras el confirmado esta misma tarde en Cataluña y el cuarto caso activo en España, tras los otros dos positivos de Tenerife. Este nuevo positivo, como los tres anteriores en territorio nacional, es importado y, tal como ha explicado el ministro de Sanidad esta tarde, no hay transmisión interna acreditada. Es decir, los contagios se han producido en territorio extranjero y no han provocado infecciones en España.

Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus COVID-19, conocido como coronavirus de Wuhan. El hospital de La Plana, en Vila-real, ha notificado así que el caso que permanecía en estudio es positivo.

No obstante, y siguiendo los protocolos estipulados, Salud Pública ha enviado ya la muestra al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda para la confirmación del resultado. Será mañana, en la comparecencia diaria sobre coronavirus cuando se conozcan más detalles sobre este caso.

Además, el caso que se estudiaba en el Hospital Doctor Peset de València ha resultado negativo, pero se mantiene en estudio a tres pacientes que permanecen ingresados y aislados, según marca el protocolo estipulado, en el Hospital General de Alicante. Desde el inicio de la crisis por el coronavirus en España, se han detectado seis casos positivos de los cuales dos ya recibieron el alta médica.