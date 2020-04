El Gobierno presiona a quien no acuda al pacto: "Evidenciaría que no se puede contar con ellos"

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que todas las fuerzas políticas van a ser convocadas la semana que viene a la reunión por un pacto político para salir de la crisis por el coronavirus y ha lanzado una advertencia a quien se plantee no acudir: "Estará evidenciando que el país no puede contar con ellos cuando se los necesita. Los ciudadanos no lo entenderían, hay que aparcar los reproches".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a convocar a "todas" las fuerzas políticas para que expongan sus propuestas para "una construcción colectiva" de la salida de la crisis.

Y ha asegurado también que se espera que todos los convocados acudan, pese a que el debate en el Congreso este jueves mostrara a juicio del Gobierno "que algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro". "Pudimos comprobar que hay grupos que no han entendido el alcance, la profundidad ni la gravedad de la situación", ha agregado.