"Jugar en el primer equipo del Valencia BC es el mejor regalo"

Con la plantilla del Valencia Basket femenino ya cerrada desde hace tan solo unos días, Lorena Segura es quizá una de las jugadoras que afronta con más emoción e ilusión la temporada más ambiciosa del equipo de Rubén Burgos. La componente del Proyecto FER recibió a primeros de mes la confirmación de su incorporación al primer equipo. Todo un regalo. Además, en el sentido estricto de la palabra, porque Lorena conoció este ascenso horas antes de celebrar su vigésimo cumpleaños, el día 3 de junio.

La escolta valenciana (1,82m) ha pertenecido a la escuela del Valencia Basket durante los últimos 6 años, tras empezar en este deporte a los 8 años en el colegio Don Bosco. Es toda una pionera. El 1 de abril de 2019 se convirtió en la primera fémina en inscribir su nombre en el 'Mur dels Somnis', el lustroso y selecto panel de L'Alqueria en el que figuran todos los jugadores formados en la cantera del club de la Fonteta y que han disfrutado de minutos en el primer equipo.

Lorena alcanzó tal honor un 23 de marzo del pasado año, el día en que disputó 2 minutos y 45 segundos durante el encuentro de la Liga Femenina entre el Valencia Basket y el Araski de Vitoria. Durante la pasada temporada, la 19-20, Lorena ha basculado entre los entrenamientos con el Valencia Basket y los partidos de la Liga Femenina 2 con el Picken Claret.

«Es fácilmente imaginable la alegría que me llevé cuando me comunicaron la noticia; además, me lo transmitieron horas antes de cumplir los 20 años. Ha sido, posiblemente el mejor regalo de mi vida», señala Lorena Segura. Además, la llegada de Lorena al primer equipo coincide con la confección de una plantilla realmente espectacular.

«Compartir equipo con Raquel Carrera, con Leticia Romero, con Queralt Casas, con Laura Gil, con Cristina Ouviña, etc, me genera una ilusión enorme. Estoy muy contenta. Espero devolver al club la confianza que ha depositado en mí al darme esta enorme oportunidad. Estoy deseando que empiece la temporada», explica Lorena, quien este verano se había planteado como objetivo el Europeo sub-20 con la selección española. «En teoría, ya no hay selecciones inferiores con las que jugar. Si quiero volver a un combinado nacional, ya debe ser el absoluto. Ahora bien, vamos a ver si el próximo verano programan, de forma excepcional, y por lo acontecido este año, un Europeo sub-21», explica la deportista FER.