El primer bloque de competición de esta nueva edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week, que ha conseguido congregar a más de 450 regatistas entre el Real Club Náutico Valencia y Real Club Náutico Torrevieja, ha concluido tras cuatro días de regatas donde hemos visto navegar a once clases de vela ligera diferentes: Snipe, Hobie16, Finn, Vaurien, F18, Patín a Vela, Clase A y 29er en el club valenciano y a las tres modalidades de ILCA en la sede torrevejense.

Y es que en esta prueba, organizada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, no solo estaban en juego los trofeos de la semana olímpica, sino que también se han disputado dos títulos de carácter nacional y otros dos autonómicos.

Mateo y Simón Codoñer líderes de principio a fin en la Copa de España de 29er

Uno de los grandes títulos que ha englobado esta VIII Comunitat Valenciana Olympic Week ha sido la Copa de España de 29er. Más de una veintena de barcos, procedentes de todo el territorio nacional, han estado compitiendo por este título en el Real Club Náutico de Valencia donde los hermanos Mateo y Simón Codoñer, claros aspirantes a llevarse la Copa, han dominado la regata de principio a fin no dando tregua a sus rivales en ninguna de las pruebas disputadas.

Ya desde la jornada inaugural se agenciaron una cómoda y aventajada primera posición que no han soltado en ningún momento. Tras no poder completar ninguna prueba este domingo, pues el viento no lo ha permitido en la capital del Turia, Mateo y Simón Codoñer (RCNV) han levantado la Copa de España en casa.

Más reñida ha estado la clasificación femenina en la que hemos visto cómo las posiciones se iban intercalando prueba tras prueba. Y finalmente, la regularidad conseguida en los seis parciales disputados, ha dejado al tándem del Real Club Náutico Palma formado por Susana Bestard y Mª Teresa Martín como campeonas esta temporada.

Junto a ellas han completado el medallero nacional Neus García y Lucía Busquets (RCNP) y Sara e Isabel Momplet (RCNV). En la clasificación masculina la plata se la ha llevado Marina Conde y Manuel Martín (RCNP) y el bronce Sergi López y Guillermo Castellano (RCNV).

Y además de estos títulos individuales también había en juego la Copa de España de 29er por Autonomías donde la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha sido la gran vencedora.

Resto de clases de vela ligera

Las otras siete clases de vela ligera que encontrábamos en competición en el Real Club Náutico de Valencia también han cerrado la jornada en blanco ya que las condiciones no han permitido desarrollar ninguna prueba a pesar de la espera. Con este último día a cero, los resultados se mantienen intactos y se cierran con las clasificaciones de este sábado.

Ana Moncada campeona de España de ILCA6 en la última manga

No tan definido ha estado el medallero nacional para la clase ILCA6 que se ha estado celebrando en el Real Club Náutico Torrevieja. Durante cuatro intensos días, las máximas exponentes nacionales de la clase, no han dejado de agitar la clasificación haciendo que cada jornada se cerrara con una líder diferente y bajo una puntación muy ajustada.

En el arranque fue Martina Reino quien dominó la competición, pero poco le duró este mandato ya que durante la segunda jornada Ana Moncada le arrebató la cima de la general para que en la tercera y penúltima jornada fuera Cristina Pujol quien se agenciará el primer puesto.

Con todo por decidir en este último día, las tres aspirantes al título salían al mar siendo conscientes de que no podían dejar pasar ni un detalle. Y aunque no ha sido, ni mucho menos la mejor jornada para la sevillana Ana Moncada, un segundo en el décimo y último parcial de campeonato la han subido directa a lo alto de la clasificación nacional y así se ha convertido en la nueva campeona de España de ILCA6.

Por detrás y a solo cinco puntos se ha quedado la olímpica Cristina Pujol y con la medalla de bronce la canaria Martina Reino.

Aunque cabe destacar que el primer puesto de la general absoluta ha tenido nombre italiano pues es Massimiliano Antonazzi, quien tras mantenerse todo el campeonato en puestos de plata, ha firmado su mejor jornada y ha escalado hasta la cima de la general.

En cuanto al título nacional por autonomías la vencedora ha sido la Federación Balear de Vela y la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana se ha colgado la medalla de bronce.

La FVCV entrega las Copas Autonómicas para las clases ILCA4 e ILCA7

Por su lado, las flotas de ILCA4 e ILCA7, que también han estado compitiendo durante la Comunitat Valenciana Olympic Week en el Real Club Náutico Torrevieja, han luchado por la Copa Autonómica de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana de esta temporada.

Tres días de regata y ocho parciales completados han dejado a Jorge Gonzalvez del Real Club de Regatas de Alicante como campeón 2023, a su compañero de club Adolfo Virgili como subcampeón y a Mariano Cebrián del Club Náutico Benidorm en el tercer escalón.

En el caso de los ILCA4, que solo han podido completar cinco pruebas durante estas tres jornadas, el vencedor ha sido Jaume Castaño del Real Club Náutico Denia, seguido de Jorge Santos (CN Altea) y Quique Ferrando (RCNV).

La competición se reanuda la próxima semana en tres sedes

Pero con estos resultados no acaba la octava edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week ya que la próxima semana, del 16 al 19 de febrero, se va a seguir celebrando de manera simultánea en tres sedes diferentes: Real Club de Regatas de Alicante, Club Náutico Santa Pola y Real Club Náutico Torrevieja y con doce nuevas modalidades de vela ligera en competición y nuevos títulos nacionales e internacionales en juego.