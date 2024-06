Jorge Olivares toma impulso para el Campeonato del Mundo de Men’s Physique

Los últimos dos años no han sido sencillos para el atleta valenciano Jorge Olivares. Desde que protagonizase una irrupción meteórica como Men’s Physique consiguiendo el carnet profesional y deslumbrando en la tarima, las lesiones demoraron un esperado regreso que se produjo hace algo más de dos semanas y que es la antesala de una de las citas marcadas en rojo en el calendario: el campeonato Mundial WABBA que se disputará en Budapest y en el que, como él mismo reconoce a Superdeporte, su objetivo es ir a ganarlo.

En su mejor momento

El físico que presentó en el Olympia de Tenerife es una buena declaración de intenciones, una toma de ‘carrerilla’ para la gran cita. Olivares quedó tercero con una propuesta armoniosa, mejorada en tamaño (alrededor de entre y tres y cuatro kilos) y muy condicionada que pujó hasta el final por ganar el primer puesto del torneo. A juzgar por las comparativas, de hecho, se puede ver que llevaba el físico al nivel para haberlo ganado. Ahora tiene una semana para afinar todavía más la propuesta para conseguir el triunfo en Budapest.

El regreso a la tarima ha sido un éxito especialmente por el camino que le ha tocado recorrer. En 2022 consiguió ser campeón de España en la federación WABBA, posteriormente logró ser campeón amateur del Olympia en relación talla-peso y debutó como profesional con un segundo puesto, un aterrizaje por todo lo alto que debía ser el punto de partida para preparar una versión mejorada y continuar pujando por los primeros puestos en la liga profesional. También logró ser campeón de España, de Europa y del mundo en otra federación, unas credenciales más que importantes para afrontar su etapa profesional.

Jorge Olivares ejerce de nutricionista y preparador / SD

Una larga lesión

Olivares, no obstante, tuvo una lesión muy importante a los tres meses de cerrar temporada, una fractura en la muñeca y una falange que le costó cuatro meses de recuperar, un grave contratiempo debido a que es la etapa más importante de cara a mejorar el físico porque es cuando más receptivo está a crecer y porque ha de recuperarse de la exigencia de la temporada que le ha dejado más bajo en términos de minerales, sodio, vitaminas... Con este gran bache superado y ya enfocado en su regreso competitivo sufrió una lesión en el manguito rotador a la que también tuvo que hacer frente y que condicionó el tramo final de la preparación.

El valenciano logra un nuevo éxito en su carrera / SD

Nutricionista y preparador de profesión, de hecho trabaja en el centro valenciano Activa Club, algo que le tiene ligado más allá de su faceta como competidor al mundo de la salud y al cuidado del físico, Olivares defiende en Super la importancia de llevar un estilo de vida saludable y también el sacrificio que conlleva este deporte: "Es la preparación más fuerte que he hecho", explicaba, detallando el hecho de hacer al día más 20.000 pasos y no fallar en los entrenamientos diarios y en una dieta que ha seguido a rajatabla no solamente en los meses de preparación para competir, sino en todas las etapas. Su crecimiento también ha llamado la atención de ‘sponsors’ como HX Nutrition, fundamental por el elevado coste de las preparaciones.