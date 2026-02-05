La 40ª Regata 200 millas a2 ofrecerá un completo programa de actividades

La Regata de Invierno 200 Millas a2 del Club Náutico de Altea, que este año celebra su 40ª edición y ha sido designada Campeonato de Europa ORC A2, cuenta ya con 70 embarcaciones inscritas. No solo marcará un hito en el plano deportivo con una participación récord, sino que también se convertirá en un auténtico escaparate de cultura marítima gracias a una ambiciosa agenda de actividades paralelas organizada por el Club Náutico de Altea.

Durante el mes previo a la competición —que se celebrará del 1 al 7 de marzo de 2026— Altea será escenario de charlas, talleres, cine, literatura, simulacros de rescate y acciones medioambientales, todas ellas abiertas al público y gratuitas, pensadas para acercar el mundo de la vela a la ciudadanía.

Charlas inspiradoras de grandes navegantes

Bajo el título «Aventuras náuticas reales», la Casa de Cultura de Altea acogerá cada jueves de febrero, a las 19:00 horas, encuentros con figuras destacadas de la navegación oceánica.

5 /02 – Elena Serrano

Elena Serrano relatará una experiencia vital transformadora que comenzó tras superar un cáncer con metástasis. Aquello la llevó a tomar la valiente decisión de abandonar su vida anterior y embarcarse en una vuelta al mundo en velero durante once años junto a su compañero Kurt.

Hoy mantiene vivo ese legado en La Mascarada, un bar lleno de recuerdos de aquella travesía que marcó su vida.

12/02 – Peder Jacobsson

El fotógrafo Peder Jacobsson narrará su aventura por el Ártico a bordo del mayor barco vikingo construido en los tiempos modernos, una arriesgada expedición para rememorar el descubrimiento vikingo del Nuevo Mundo.

19/02 – Carlos Olson

La Mini-Transat es una regata de altura que atrae cada dos años a 90 navegantes con un único objetivo: cruzar el Atlántico en solitario, en un velero de 6,50 metros, sin asistencia y sin contacto con tierra. Carlos Olson, regatista de Altea, contará cómo logró cumplir este sueño.

26/02 – Alex Pella

Primer y único español en ganar la Ruta del Ron en solitario, Alex Pella ha navegado los océanos en ambas direcciones siguiendo las rutas de Magallanes y Elcano, combinando pasión, técnica y una vida entera dedicada al mar.

Cine documental

El 20 de febrero, a las 19:00 horas, el Centro Social de Altea acogerá la proyección del documental «Women and the Wind» La película, estrenada en 2025, sigue a tres mujeres navegantes en un viaje transatlántico de 30 días a través del Atlántico Norte en un catamarán de madera de 50 años, abordando la contaminación plástica oceánica, la fragilidad de la naturaleza y su profunda conexión con el mar, entre tormentas y momentos de introspección.

La regata cuenta con el patrocinio de la empresa de baterías YUASA, la velería ONE SAILS, la marca de relojes NECKMARINE, la tienda náutica Marina Alta y la Comunitat de l’Esport.

La programación completa con todas las actividades puede consultarse en la página web oficial de la regata.