Mediterránea Triatlón supera los 6.600 triatletas en su edición 2026, batiendo récords

Mediterránea Triatlón cerró hace dos semanas su edición 2026 repitiendo la tendencia de números positivos con respecto a su edición anterior. El circuito abrió en febrero con la 3ª edición del València Duatlón by MTRI y siguió con las 3 pruebas de triatlón popular más numerosas en la Comunitat Valenciana, celebradas en Alicante (mayo), València (junio) y Castellón (julio). Repasamos cifras dos semanas después, en plena fase de cierre de nuevas fechas 2027.

Los números de MTRI 2026

En 2026 la Federació TRICV ha incrementado la participación en su marca de triatlón popular en más de 1.100 triatletas. En los últimos 6 años las 3 competiciones de triatlón, a las que en 2024 se sumó la primera prueba de duatlón con sello MTRI, han crecido edición tras edición, demostrando el interés en el triatlón. Hablamos de un deporte exigente, que requiere elevada inversión en tiempo de entrenamiento, así como económica, por el material deportivo necesario; y también gran trabajo mental de cada deportista, de superación y ánimo para completar cada uno de los segmentos.

A pesar de ello cada año son más los deportistas que se animan con su primer triatlón. Así se demuestra en la cifra de triatletas No Federados en las pruebas MTRI que este año 4.402 triatletas No Federados en el total de las pruebas. En ese sentido el objetivo de promoción del triatlón popular sigue manteniéndose en el punto de mira de la Federación, de ahí que en Mediterránea Triatlón se aplique el reglamento popular, que precisamente incentiva esta participación de todos los públicos. Recordemos que en 2 de las 3 distancias MTRI, supersprint y sprint se pueden utilizar bicicletas BTT o gravel, así como competir con torso descubierto en natación, no siendo obligatorio el uso de las 2 piezas o tritraje, prenda propia de nuestro deporte.

El circuito ha contado con amplia representación internacional, con una media de 15 nacionalidades diferentes en el total de las pruebas, siendo algunos de los países representados: Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Argentina, Estonia, Marruecos, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Rumanía, Estados Unidos, Brasil o República Checa. El porcentaje de presencia extranjera en el circuito ha sido de un 5.56%. MTRI Alicante sigue siendo la prueba más internacional con un 3.8% de extranjeros en el evento. Estas cifras incluyen el listado de participantes en los Gay Games València 2026, una particularidad en esta edición, que seguro reforzará la cifra internacional de registros para ediciones siguientes.

La participación por sexos se mantiene alrededor de un 29% en mujeres. En este sentido el duatlón familiar ha servido, además de para completar ese objetivo MTRI de evento de turismo deportivo, prueba de fin de semana que te invita a conocer las capitales de la Comunitat Valenciana, a ritmo de deporte, como gancho para que las niñas desde pequeñas se sumen al deporte y sus referentes femeninos lo hagan con ellas. Las pruebas familiares de MTRI han sumado 778 registros. Un récord de participación total que va camino de marcar los primeros 1.000 registros en ediciones siguientes.

Por último, el circuito, aunque presenta una participación de todas las edades que precisamente, gracias al duatlón familiar se inicia en los 5 años, presenta como rango de edad de mayor participación la franja entre 25-34 años seguida de 35 a 44 años, siendo esta edición la distancia Sprint la preferida por los deportistas, incluso no federados, con más de 2.000 registros. No obstante, desde la Federació TRICV se valora el crecimiento de la distancia reina del triatlón, el Olímpico, que en València presentó 620 triatletas registrados, seguido de Alicante con 521 y Castellón con 400.

En 2027 el circuito mantendrá los meses de mayo, junio, y julio. Desde la organización se trabaja en cerrar las fechas antes de septiembre, siendo el objetivo que los triatletas cuenten con una prueba MTRI en cada uno de los meses y distanciadas en el tiempo

Colaboradores

MTRI 2026 ha contado con la colaboración de Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Ajuntament de Alicante y Ajuntament de Castelló; las Diputaciones provinciales de València, Castellón y Alicante, así como las entidades representativas del turismo en las 3 ciudades: Alicante City, Visit València y Castellón Turisme, y está organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.

En esta edición, Frutas Torres y Nutrisport han seguido manteniendo su estrecha colaboración con la marca MTRI, como también lo ha 42K, liderando la parte técnica. En este 2026 se sumó en el área de natación Down The Road, marca de prendas para ciclismo. En la parte de entrenamientos, RunnerPro, capitaneada por el triatleta internacional, Mario Mola, fomentó la importancia del entrenamiento previo ofreciendo planes de entrenamientos gratuitos, según distancia, para cada participante.