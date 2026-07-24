ICAN Triathlon 2026, menos de 90 dorsales para cierre definitivo en la edición más internacional

ICAN Triathlon avanza con paso firme hacia el Sold Out definitivo con menos de 90 dorsales disponibles para las distancias Full, Half y Aquabikes. Recordemos que la competición en distancia Short cerró a las pocas horas de abrir con 250 plazas vendidas.

Menos de 90 dorsales para cierre de inscripciones.

La marca se consolida de este modo como referencia española en triatlón de larga y media distancia, mientras que crece también la presencia internacional, actualmente representada en triatletas de 25 países, siendo los más numerosos los triatletas de Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. El 10,3% de la participación es internacional.

El evento fija sus plazas totales en 1.500 triatletas y cuenta ahora mismo con 1.415 registros entre todas las distancias: 1.165 en media y larga distancia, y 250 en short distance.

ICAN Triathlon, referencia española en triatlón de larga y media distancia. / Roberto Chacón

Participación por modalidades

* HALF DISTANCE - 732

* FULL DISTANCE - 305

* SHORT - 250

* AQUABIKE MD - 83

* HALF PRO DISTANCE - 24

* AQUABIKE LD - 11

* FULL PRO DISTANCE - 10

Con el último tramo de tarifa activado, la prueba busca repetir el cierre de inscripciones de la edición anterior, antes de la fecha marcada el 28 de septiembre.

Publicación de I Can Triathlon SP en Facebook.