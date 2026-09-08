El Camp Municipal El Carraixet se prepara para dar un salto de calidad en seguridad e imagen

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes Blanques continúa trabajando para impulsar y poner en valor el deporte local, poniendo especial atención al fútbol por su importante implantación en el municipio que cuenta, a su vez, con una creciente proyección dentro del panorama deportivo valenciano.

En este marco, el Ayuntamiento plantea una actuación de mejora de la imagen y la seguridad del Camp Municipal El Carraixet, uno de los recintos deportivos con mayor tradición y actividad futbolística de l'Horta Nord. Para ello, se ha solicitado a Molca World, empresa especializada en branding deportivo, una propuesta de intervención que incorpora soluciones específicas para la protección de los deportistas y la integración de soportes publicitarios en el perímetro del terreno de juego.

Un campo con una intensa actividad deportiva

El Camp Municipal El Carraixet es un espacio de referencia para el fútbol valenciano. Actualmente acoge más de 15 partidos semanales de diferentes categorías, además de torneos, competiciones y otras actividades vinculadas al deporte.

La instalación cuenta con una capacidad aproximada de 1.200 usuarios y su actividad trasciende el ámbito estrictamente local. A lo largo de los últimos años, sus instalaciones han acogido competiciones de carácter nacional, entrenamientos de las selecciones valencianas y sesiones de trabajo y partidos de equipos procedentes de Estados Unidos y otros países, convirtiéndose así en uno de los campos con mayor demanda para este tipo de acontecimientos.

El antes del Camp Municipal El Carraixet. / SD

Esta intensa utilización hace especialmente importante mantener el recinto en unas condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad e imagen, al tiempo que se potencia su capacidad para acoger nuevos eventos y generar oportunidades de colaboración y patrocinio.

El fútbol femenino, una sección en crecimiento

Asimismo, el Tavernes Blanques C.F. es uno de los clubes de fútbol más importantes de l'Horta Nord y de la provincia de Valencia, tanto por su trayectoria como por el volumen de deportistas y equipos que integran actualmente la entidad. Atendiendo a los cifras, en la actualidad, el club cuenta con 33 equipos, 575 jugadores y jugadoras, 73 técnicos, 4 coordinadores y 7 directivos.

Por otro lado, la apuesta por el fútbol femenino ocupa también un lugar destacado dentro de la estructura del club. La sección femenina del Tavernes Blanques C.F. está considerada una de las secciones con mayor proyección del fútbol valenciano y cuenta con 8 equipos, 140 jugadoras, 18 técnicas y técnicos y una coordinadora.

Estas cifras ponen de manifiesto el crecimiento y la consolidación de un proyecto deportivo que apuesta por ofrecer oportunidades de práctica deportiva a niños, niñas y jóvenes en todas sus categorías.

Más seguridad para los deportistas y una imagen renovada

La propuesta encargada a Molca World contempla la utilización de sus sistemas de protección perimetral (SPP), diseñados para reducir los riesgos asociados a la presencia de elementos metálicos en las instalaciones deportivas.

Estos sistemas permiten proteger las zonas susceptibles de provocar impactos y, al mismo tiempo, transformar el perímetro del campo en un espacio integrado visualmente y preparado para la incorporación de mensajes, campañas y patrocinios.

Según la propuesta técnica, los sistemas desarrollados por Molca World cuentan con registro como Modelo de Utilidad y disponen de certificación de protección frente a impactos por parte del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

El después del Camp Municipal El Carraixet. / SD

La actuación permitiría, de esta manera, unir seguridad e imagen, sustituyendo o protegiendo elementos potencialmente peligrosos y ofreciendo una solución visualmente homogénea para todo el recinto.

Un espacio preparado también para atraer patrocinadores

La mejora de la imagen del Camp Municipal El Carraixet no se plantea únicamente desde una perspectiva estética. El objetivo es también dotar al recinto de una imagen más moderna y atractiva que contribuya a reforzar la marca del club, mejorar la experiencia de los usuarios y favorecer la incorporación de nuevos patrocinadores.

Los soportes SPP permiten personalizar los elementos perimetrales e integrar de forma ordenada la publicidad y los mensajes asociados a las entidades colaboradoras, generando un espacio más cuidado y profesional.

En este sentido, la actuación busca que el Camp Municipal El Carraixet pueda seguir creciendo como punto de referencia para el fútbol, las competiciones y los eventos deportivos, al tiempo que se incrementan las posibilidades de retorno y colaboración con empresas y patrocinadores.

Una apuesta por el futuro del deporte en Tavernes Blanques

Desde la Concejalía de Deportes se considera que la dimensión alcanzada por el fútbol en Tavernes Blanques requiere unas instalaciones acordes con la actividad que desarrollan semanalmente el club y sus deportistas.

En definitiva, la mejora propuesta, con una inversión de 36.919,52 euros sin IVA, supone así un paso más en la apuesta por disponer de un campo seguro, moderno y preparado para afrontar el crecimiento de la actividad deportiva y la proyección del fútbol de la localidad.