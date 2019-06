La apuesta deportiva más segura de todas

La apuesta por Manolo, Navarro y el resto de la estructura no es, aunque así lo dijera el propio Quico, la más «arriesgada». Confiarle las llaves del área deportiva a profesionales de su entera confianza, aun siendo un órdago fuerte del presidente a nivel personal, no se puede entender de otra manera que como la mejor de las garantías. Aunque los resultados acabaron por darle la espalda y eso obligó a resetearse, Manolo fue siempre Manolo, tanto lo primeros como los últimos años. Haberlo entendido así es también valiente y beneficioso para los intereses del club. Más allá del refuerzo de una buena promesa como es Navarro, una realidad como Gómez y la suma de técnicos de su entera confianza, sobre el arquitecto del mejor Levante de la historia descansa una enorme responsabilidad para la que está sobradamente preparado. Si a eso se le añade la experiencia de Mora y Sancho y no se comete el error de no darle a Herni la oportunidad que se ha ganado con su trabajo, aquí nada puede salir mal.



Ahora sí, de vacaciones

Quico, que anestesió muchas preguntas hablando largo y tendido en la puesta de largo del área técnica, dijo muchas cosas y gusten más o menos la mayoría son verdad. Corrió un tupido velo, eso sí, sobre las razones del cambio, aunque el acto que estaba presentando no deja de ser una respuesta en sí. Más allá del fiasco con los tres fichajes más caros de la historia, lo que se ha llevado por delante a Tito es no haber trabajado «en equipo», de ahí el nuevo organigrama «sin jerarquías» ni director deportivo. Pese a que los plazos se le han echado encima, el club nunca ha estado parado, ha seguido fichando y renovando y su posición en el mercado es de ventaja sobre el resto de rivales, tal y como se ha demostrado con Sergio León y Melero. Ahora se trata de acelerar el trasvase de información, trabajar en las salidas y que Quico y sobre todo Paco disfruten de unas merecidas vacaciones, si bien en el caso del presidente van a ser más cortitas y sin irse tan lejos.



Fichajes de Primera

Aunque el tema ha dado en las redes para cachondeo, poca broma con el Big Data, una herramienta fundamental no para fichar sino para apoyar el criterio de los técnicos a la hora de elegir perfiles. Y ojo, que ahora viene lo bueno. En Segunda queda poco. Casi todo será ya de Primera.



