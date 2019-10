Aitor o cómo alguien puede cerrarte la boca

El Levante UD vuelve este domingo al Sánchez Pizjuán y es imposible no acordarse de Oier, protagonista muy a su pesar porque fue allí donde perdió la titularidad. Un año después no sólo es que siga sin recuperarla sino que está más lejos que nunca de hacerlo. Por no estar ni siquiera se le espera en el banquillo por una lesión que físicamente es tan real como lo es que mentalmente no ha reseteado. A la cruz que fue la media docena de goles en la primera vuelta, coronada con el «hijos de puta» hacia los que se cachondeaban en la grada, el Sevilla le endosó una manita y por extensión le dio la puntilla, esta vez sin perdón. Por entonces su suplente, que ya había opositado seriamente al puesto en la eliminatoria de Copa contra el Barça, la del caso Chumi, venía pegando fuerte. De hecho, aquel fue el último partido en el que se quedó de secundario. A día de hoy Aitor no sólo es el indiscutible principal, sino que acaba de renovar hasta 2023. Aunque también es, como lo era Oier, uno de los porteros a los que más disparan. El equipo, escrito con condescendencia, sigue siendo casi tan frágil como entonces. Por contra, Aitor ha aprovechado el contexto, al estilo Keylor Navas, para confirmarse como uno de los mejores del momento. Además, contra pronóstico. Y es que, por qué no reconocerlo, excepto Paco López nadie le tenía fe, ni dentro ni fuera, a aquel porterito del Numancia que no se ajustaba al molde de porterote tan de moda desde Oblak. En fin, así es como se mejora en el fútbol y la vida, asumiendo con deportividad que alguien sea mejor de lo que piensas y te pueda cerrar la bocaza.



Vezo tiene que dar más

Hablando de cerrar bocas fue en aquel partido cuando con la titularidad de Fran Manzanara, también es cierto que primera y casi última, Paco López le dio la patada a Prcic y puso negro sobre blanco que Vukcevic no le servía. De los tres el único aún en la plantilla es el montenegrino, un Guadiana que aparece y desaparece del once en función de las urgencias. Si se habla tanto del portero, eso sí, es también porque no se hace de ningún defensa, en especial de un Vezo al que de momento le llega para ser titular pero no para justificar lo que se ha invertido en su fichaje. ¿Qué por qué no se ha reforzado mejor la retaguardia? Por lo mismo que Aitor no cobrará el aumento de su renovación hasta que allá por junio el fair-play lo permita.

