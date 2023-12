Para adelgazar tienen que darse varios escenarios. El primero y más importante, comer bien y hacer deporte. Pero en ocasiones esto no basta para lograr un vientre plano porque pueden darse otras circunstancias en el cuerpo. Uno de los más frecuentes es tener un metabolismo ralentizado, para lo que hay muchas soluciones, pero menos conocido es el remedio para los problemas de digestión.

El estreñimiento está muy infravalorado y puede derivar muchos problemas mayores. Entre ellos, la imposibilidad de adelgazar y obtener un vientre plano. Por ello si tienes esta patología debes consumir alimentos e infusiones que te ayuden a aligerar el tránsito.

La infusión de uchuva, infalible para decir adiós al estreñimiento y adelgazar

La gran mayoría de las plantas con propiedades vienen de Sudamérica, que cuenta con un clima y una vegetación privilegiados. Desde Perú llega la physalis peruviana o uchuva, una fruta con cualidades antioxidantes que ralentiza el envejecimiento y que es recomendable consumir en infusión. Seguro que la has visto muchas veces de decoración en algún postre... y no te la has comido.

Los beneficios son múltiples, pues es rica en fibra y esto favorece la digestión y la circulación, además de reducir los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Además es muy saciante. Gracias a todo esto puedes adelgazar, tener vientre plano y sentirte mucho mejor.

Así puedes preparar esta receta

Con dos o tres piezas de esta fruta te sirve. Con estos pasos muy sencillos tendrás tu infusión de uchuva lista para comer:

Hervir las hojas durante cinco minutos y retirarlas Mientras se completa el paso 1, licuar las uchuvas Añadir el jugo resultante y dejar que emulsione

Después de hervirlo todo deja reposar la mezcla durante diez minutos y listo para consumir. Dirás adiós al vientre hinchado y a la retención de líquidos y a partir de ahí estarás en el camino indicado para conseguir ese ansiado vientre plano.