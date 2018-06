Hierro: "No podía decir que no, es un reto apasionante"

El nuevo seleccionador nacional de fútbol, Fernando Hierro, aseguró que acepta ser el sustituto de urgencia del destituido Julen Lopetegui en el Mundial de Rusia como "un reto bonito" que debe asumir "con valentía".

"Esto es un reto bonito, apasionante, pero las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores y trabajadores que llevan dos años trabajando para estar en el Mundial", expresó Hierro en rueda de prensa junto a Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

"Cuando el presidente me ha comentado la posibilidad tenía tres alternativas: una decir que no, otra irme y la tercer aceptar y estar presente, saber que hay un grupo de jugadores, un 'staff', una Federacion y un fútbol español y que es el momento de dar un paso adelante", dijo. "Lo he tenido claro desde el primer momento. Es mi responsabilidad. No podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría", aseguró.

Hierro puso el foco en el reto del Mundial, convencido de que nada de lo ocurrido afectará en lo deportivo. "Es un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y desde ahí acepto con valentía como no puede ser de otra forma, mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores que llevan dos años trabajando por este Mundial".

El actual director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol ha asumido el puesto de seleccionador nacional durante el Mundial de Rusia 20018 tras la destitución este miércoles de Julen Lopetegui, según ha confirmado la RFEF.

"Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionar nacional en el Campeonato del Mundo de Rusia y comparecerá ante los medios en la sala de prensa del Estadio Krasnodar (17.30 hora peninsular española) acompañado del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. A continuación, dirigirá su primer entrenamiento y el viernes debutará en Sochi en el estreno de España ante Portugal", añade la nota publicada en la página web oficial de la selección española, dos horas después de que Rubiales informara en rueda de prensa de la destitución de Julen Lopetegui tras dos años al frente del cargo.

"Vamos a tocar lo menos posible y en eso estamos. En cuanto tengamos algo que comunicar lo haremos. No quiero entrar en nombres. Lo que tengamos que hablar lo sabremos pronto (...) Lo que vamos a hacer es tocar lo menos posible esta concentración", decía el presidente de la Federación en torno a las 13.00 hora local.

A las 15.00 horas en Krasnodar se hizo público el nombramiento a través de un comunicado de Fernando Hierro, actual director deportivo de la Federación Española, que está junto al equipo en la concentración en la ciudad del suroeste ruso y que tomará ahora el mando de la selección para el Mundial 2018 que comienza este jueves.

El malagueño era uno de los dos candidatos más firmes para coger al equipo. El otro nombre que se manejaba era el de Albert Celades, actual seleccionador Sub-21 y que había acompañado a Julen Lopetegui a Rusia por su conocimiento de los más jóvenes.

Rubiales destituye a Julen Lopetegui. Vídeo: ATLAS | EFE

Desde este miércoles, Hierro pasa desde su posición de responsable en el área deportiva, retomada el pasado noviembre, al banquillo del equipo nacional durante esta competición, a dos días del debut de España en la cita, el próximo viernes frente a Portugal en Sochi, en su segunda experiencia como primer técnico en el fútbol profesional.

La anterior fue en el Real Oviedo durante la temporada 2016-17, en la que dirigió a su equipo durante todo el curso completo, que terminó en la octava plaza de la clasificación en Segunda División, con 17 triunfos, 10 empates, 15 derrotas, 47 goles a favor y en contra durante las 42 jornadas que duró la competición liguera.

Hierro, de 50 años y que también fue segundo entrenador del Real Madrid en la temporada 2014-15 junto al italiano Carlo Ancelotti, ha ocupado en dos etapas la dirección deportiva de la Federación: la actual y la comprendida entre 2007 y 2011, cuando la selección fue campeona de Europa (2008) y del Mundo (2010). En su experiencia directiva, también fue manáger general del Málaga en 2011-12.

Como futbolista, Hierro disputó 89 encuentros con la selección española, con 29 goles, durante doce años, entre 1989 y 2002, con la presencia en cuatro Mundiales (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Japón y Corea 2002), además de desarrollar la mayoría de su exitosa trayectoria, trece años, en las filas del Real Madrid.

En ese periodo, entre 1989, cuando llegó procedente del Valladolid, y 2003, Hierro jugó 598 partidos con la camiseta del equipo blanco, con la que conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales. Después jugó en el Al-Rayyan de Catar (2003-04) y en el Bolton inglés (2004-05).