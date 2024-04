Un objeto sospechoso provoca el cierre durante tres horas de la Estación del Nord de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra cerraron y desalojaron preventivamente la Estació del Nord de Barcelona durante la tarde de este domingo tras el hallazgo de un objeto sospechoso dentro de uno de los autobuses estacionados, lo cual obligó a intervenir a la unidad antiexplosivos TEDAX. Posteriormente, fuentes policiales aseguraron que la maleta no contenía material explosivo. Pasadas las 19.50 horas, la estación ha reabierto al público y los buses han comenzado a circular de nuevo.

Según ha relatado a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, una trabajadora de la estación, "una mujer vestida con burka y guantes blancos" se acercó a un autobús con destino a Algeciras alrededor de las 17.00 horas. Preguntó al conductor dónde debía dejar su equipaje si paraba en Málaga y, a continuación, la dejó en el compartimento que este le señaló. Acto seguido, "salió corriendo" y "cogió un taxi fuera de la estación", ha explicado la empleada.

"Todo el mundo fuera, vayan saliendo"

Varios pasajeros del autobús, estacionado en el andén 23 y de la compañía Alsa, relatan a este diario cómo han vivido los hechos. Dos de ellos, cuentan: "Salíamos a las 17.00 horas, uno iba a Alicante y otro a Murcia. Un profesional de seguridad se dio cuenta de que una mujer dejó una bolsa y se fue. El vigilante preguntó al chófer sobre esa maleta. La señora no volvió y el vigilante llamó a los Mossos", explicó uno de ellos.

"A nosotros ya no nos han dejado tocar las maletas, las tenemos dentro del bus. Cada vez han ido llegando más policías y el perímetro de seguridad se ha ido haciendo más grande", añade, a la vez que recuerda que los Mossos gritaban "todo el mundo fuera, vayan saliendo".

Abiertas todas las maletas del bus

Todos los testigos coinciden en decir que había una treintena de personas dentro del bus y esperando a hacer el 'check in'. Otro viajero, de 40 años y que también se bajaba en Murcia, explica que había dejado la maleta en el comportamiento del bus antes de que sucedieran los hechos. Los Mossos no solo no le han dejado recuperarla, sino que se la han abierto, al igual que todas las que había. "Les he dicho que tenía un candado puesto y que si querían abrirla les daba la llave. Pero no me han hecho caso y la han abierto a su manera", relata.

Líneas afectadas

El cierre de la estación ha obligado a interrumpir la circulación de varias líneas de buses, ha informado Moventis a través de X (antes Twitter).

Tal como aparece en el sitio web de la estación, desde las 18.30 horas hasta las 21 horas, había programadas un total de 35 salidas de buses, tanto nacionales como internacionales, además de otras 30 entradas. La hora punta de entradas y salidas de vehículos era a las 20.00 horas, por lo que no se descartan posibles afectaciones al tráfico de la zona además de los retrasos derivados de los hechos.