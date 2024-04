Así captaba a chicas el lama detenido por dar mercurio a sus fieles: "La relación sexual será un instrumento de mayor consciencia"

"Aquí estoy otra vez, pero es que la Madre Divina me aprieta y me empuja. No quiero que pienses que lo más importante que te dije el otro día es la actividad o relación sexual, no quiero que eso pueda ser un motivo que te pueda llevar a rechazar el proceso que yo veo y la Madre me muestra que tiene que pasar". Así arranca una de las cartas que José Manuel Cánovas, el lama detenido el pasado noviembre en una finca de Abanilla (Murcia) por suministrar presuntamente a sus fieles mercurio y otras sustancias tóxicas, envió a una joven de 23 años a la que quería "persuadir" para que entrara a formar parte de su grupo, la Fundación Mahasandhi y "fundiera su energía" con la de él.

"Tengo que ayudarte a que te prepares, dándote y derramando sobre ti toda mi energía de amor y de esta manera tú te llenas y creces", escribió el gurú a una chica, según la querella

Sus cartas, poemas y canciones se incluyen en una nueva querella que dos exseguidores del conocido como 'lama del mercurio', han presentado contra él en un juzgado de Murcia y a la que ha accedido CASO ABIERTO. Con ayuda del abogado especializado en sectas Carlos Bardavío, acusan a Cánovas de cometer contra ellos y otros fieles, desde 2008, múltiples delitos de coacciones psicológicas, amenazas, extorsión, estafa, lesiones, asociación ilícita y delitos contra los derechos de los trabajadores. Él niega todos los hechos y está en libertad, investigado por un delito contra el medio ambiente.

Cuatro mujeres

Sus víctimas lo acusan también de intentar captar a nuevas adeptas, a las que doblaba la edad, para que mantuvieran relaciones sexuales con él, bajo el pretexto de "elevar la energía del grupo y ayudar a muchos seres". A algunas de esas chicas, según denuncian los dos exadeptos, llegó a convencerlas de que "ayudarían a su familia" si aceptaban unirse al gurú, después de años "sometidas a complejas técnicas de manipulación y persuasión coercitiva por parte" del autodenominado como Trascendencia Total.

Una de las jóvenes asegura que Trascendencia Total le dio unos "elixires", que le provocaron "fuertes taquicardias" y le hicieron sentirse "exaltada", sospecha que pudo "drogarla con LSD, éxtasis o burundanga"

Es el caso de Sita. Con ese nombre, rebautizó Cánovas a una de sus "elegidas", con la que planeó tener dos hijos, según la querella. Aunque según su versión, a la chica, veinteañera, no la había seleccionado él, "la Madre la había elegido porque su energía era superior a la de las cuatro mujeres que vivían con él desde el principio", luego él se había "enamorado de ella" y juntos debían "lograr el proceso para poder coagular una piedra alquímica que iba a ayudar a mucha gente".

Ayuno y cortes en el frenillo

Según el relato de los denunciantes, la joven, que atravesaba un momento vital delicado, comenzó a acudir a la finca de Abanilla donde Trascendencia Total cohabitaba en casas cueva con sus fieles desde 2008. Estos "trabajaban para él y se sometían a sus rituales, incluido el ayuno y los cortes en el frenillo" porque, como sostiene la querella, "de no hacerlo eran humillados" por el gurú e incluso "amenazados con perder su propia casa si eran expulsados del grupo”.

Trascendencia Total "trató de enamorar" a Sita durante semanas, sin éxito, de acuerdo con la documentación aportada por sus exseguidores. "Hacía ceremonias donde le ponía flores como si fuese una deidad hindú, le hacía regalos y la agasajaba con la intención de consquistarla".

'El lama del mercurio' presuntamente utilizaba diferentes técnicas de manipulación y se valía de los productos 'milagrosos' para manipular a sus adeptos. / POLICÍA NACIONAL

"Quiero llenarte de amor"

También le mandaba correos electrónicos: "Yo necesito poder usar mi energía y el contacto contigo para abrir más el amor gozoso de mi corazón. Quiero llenarte de ese amor, para mí ahora representas el canal de la pureza. Por favor, considera el ayudarme. No tengas miedo, confía lo que puedas y déjame mostrarte poco a poco lo que significa", se lee en uno de esos mensajes, ya en poder de la jueza.

"Tengo que ayudarte a que te prepares, dándote y derramando sobre ti toda mi energía de amor y de esta manera tú te llenas y creces. Yo siento que estoy cumpliendo con mis aspiraciones y las de la Madre, por algo que es más grande que nosotros mismos".

El gurú explica a la joven, que no se muestra muy receptiva en sus respuestas, en qué va a consistir "el proceso" que la Madre divina le ha encomendado: "Al principio consta básicamente de que yo use mi propia energía fundiéndola contigo, voy haciendo poco a poco meditaciones y visualizaciones y actos energéticos que en ti van haciendo descender energías espirituales". Aunque le advierte de que "si en el futuro tienen que darse otras cosas más profundas o no es algo que en ese momento se verá y decidirá, pero por favor no creas que la relación sexual es el fin último, si tiene que ser será un instrumento más de mayor apertura y consciencia, pero el fin es otro (…)".

'Transfusiones de energía'

Según la querella, por más que Trascendencia Total intentaba "enamorarla", la joven "no podía sentir este amor que el querellado le exigía, entonces él le dio unas gotas para abrirle el corazón". Ella pensaba que eran "elixires", pero empezó a "tener fuertes taquicardias tras las sesiones" con Cánovas, en las que el gurú "parecía desquiciado y desequilibrado". También a sentirse muy "exaltada", por lo que sospechó que el hombre "podía estar drogándola con LSD, éxtasis o burundanga, debido a los cambios de humor y emociones tan grandes que sufría al salir de sus reuniones" con él.

Él la apremiaba a "despertar más rápido" para poder avanzar espiritualmente juntos, con mensajes como: "Yo y la Madre necesitamos que despiertes un poco más rápido. ¡Despiértate del sueño profundo!", y otros más explícitos sobre sus propósitos con ella, según la querella: "Tu energía y corazón tienen que ser desatascados o purificados de alguna manera, porque como yo y tú viste el otro día, estabas un poco seca… por decirlo de alguna manera. Si no recibes como 'transfusiones', más o menos, jajaja, de energía, perdona que me ría pero esto es muy gráfico para mí, te puede costar un tiempo que se permita en ti que alguien hable, supongo que me entiendes".

Otra discípula para procrear

Pese a que, según el relato de los denunciantes, Cánovas trató de "chantajearla", ella se negó a acatar sus deseos y cortó el contacto con el gurú. Entonces, él "designó a otra para procrear los hijos que estimaba tener, ya que sabía que ella no se podría negar por ser discípula suya y vivir ya en Mahasandhi, retirada en la práctica espiritual según sus directrices, en total sumisión y obediencia, y en las condiciones de uso de mercurio y toma de sustancias psicoactivas, y con la velada amenaza de perder todo si se iba".

Cuando la policía entró en la finca de Murcia y lo detuvo, Trascendencia Total vivía con tres mujeres que cuidaban su casa y se encargaban de todas las labores domésticas, según las fuentes consultadas por este medio.

Según los investigadores, el detenido pretendía elaborar una sustancia llamada "mercurio purificado", utilizando técnicas de alquimia. / POLICÍA NACIONAL

Manipulación sutil

"Este tipo de grupos aprovechan cualquier resquicio de vulnerabilidad en el adepto para conseguir lo que quieren de ellos. El mensaje es: 'obedeciéndome vas a conseguir algo que de ninguna otra manera vas a conseguir'. Ese mensaje es reforzado no solo por el gurú, sino por otros miembros del grupo, que creen firmemente en las promesas del líder. Hay personas que, por conseguir sanar o ayudar a un familiar enfermo, por ejemplo, acaban haciendo todo lo que un gurú les exige", apunta el psicólogo experto en sectas José Miguel Cuevas, que está tratando en su consulta a varios afectados por el lama de Murcia. Previamente, eso sí, añade el especialista, "han sido manipulados de manera lenta y sutil, incluso drogados sin su conocimiento o mediante engaño, para llevarlos a ese estado de sumisión. Y si se percatan del engaño, se les amenaza con consecuencias atroces".

En el caso de la Fundación Mahasandhi y su líder, Trascendencia Total, "la dinámica de coacción psicológica y de chantajes a las víctimas, la ingesta de sustancias que previamente habían estado en contacto con mercurio y de sustancias psicotrópicas, tenía por fin someter y dominar a los miembros, en concreto a los querellantes, para seguir sin capacidad crítica, esto es, con control de la personalidad o su alteración", denuncian los dos exseguidores en su querella.

Persuasión coercitiva

Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), advierte de que "cada vez es más común encontrar ejemplos de estos abusos sexuales en el contexto sectario dentro de lo que llamamos 'galaxia New Age'. Con el pretexto del bienestar, la energía, la plenitud de la conciencia... se llega al abuso y violación de adeptos que son llevados hábilmente a la cama de su gurú o maestro".

En ese contexto, "a la víctima se le hace creer que accedió libremente, cuando en realidad estaba bajo los efectos de las estrategias de persuasión coercitiva, en un ambiente grupal de devoción incondicional al gurú, reforzado por un bombardeo de amor constante por parte del líder o chamán".

De amor habla otro de los poemas aportados ante el juez y enviados por Trascendencia Total a una joven: "Estas en mi corazón, dándote amor me quedo lleno en resplandor, pero mis células gritan el contacto con tu amor (…). Cuando la Madre aflore y se encuentre de nuevo en Ti, cuando bañe tu cuerpo y tus esferas interiores y entonces te pida que te unas a Mí, dos verdaderas esencias uniéndose traen calor, el gozo, el éxtasis superior, eso es deleite sin dolor, es pureza de amor".