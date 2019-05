Sara Sorribes logra su primera victoria en Roland Garros

Sara Sorribes debutó este domingo a lo grande en Roland Garros, al lograr su primera victoria en el Grand Slam parisino. Y lo hizo, además, demostrando carácter en los momentos complicados, sobre todo cuando se le escapó el segundo set. La de Vall d'Uixó venció por 6-1, 5-7 y 6-2 a la belga Van Uytbanck. Y no dudó en admitir que tuvo un momento en el que necesitó pararse a pensar. «Me he quedado cinco o seis segundos mirando al marcador y he pensado que antes del partido habría aceptado llegar al tercer set porque ella es mejor jugadora que yo. Eso me ha hecho seguir viva en el partido», explicó en declaraciones a Eurosport.

A ello, añadió que «ha sido un partido muy complicado, he empezado jugando muy bien, ha habido un momento complicado en el segundo set, pero le he dado la vuelta, no se me ha ido la cabeza y he seguido luchando. Estoy feliz de estar aquí, de seguir mejorando y dando pasos adelante en mi tenis y de que mi familia lo haya podido vivir aquí conmigo».

Su siguiente rival será más dura, la estadounidense Sloane Stephens, séptima cabeza de serie, que venció a la japonesa Misaki Doi por 6-3 y 7-6.

Menos suerte tuvo Pablo Andújar en su regreso a las pistas un mes después de su lesión en la previa del Godó, ya que perdió ante el italiano Matteo Berrettini en cuatro sets por 7-6, 4-6, 4-6 y 2-6.

Por otra parte, Pedro Martínez Portero debuta hoy ante el suizo Laaksonen, quien sustituye al lesionado Sam Querrey, con el que había quedado emparejado el alcireño en primera ronda.