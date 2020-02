Anabel Medina valora el sorteo de las Finales de Copa Federación

Anabel Medina presentó la Senior Masters Cup este miércoles en València, donde tuvo tiempo también para analizar el sorteo de las Finales de la Copa Federación, que al estilo de las Finales de Copa Davis han dado otra cara al torneo de selecciones.

En la Fed Cup, sin embargo, solo serán doce equipos los que se jueguen el título del 14 al 19 de abril en el Laszlo Papp Arena de Budapest, bajo techo aunque sobre tierra batida. España ha quedado encuadrada tras el sorteo del martes en un grupo con Estados Unidos y Eslovaquia. Los mejores de los cuatro grupos pasarán directamente a semifinales.

"Sabíamos que cuatro equipos iban de cabezas de serie: Australia, Estados Unidos, Francia y República Checa. Cualquiera de ellos iba a ser un rival complicado. Sí que es cierto que con Estados Unidos está la duda de ver quién va a venir a jugar. Tiene un abanico tan amplio de jugadoras, que podrían hacer tres equipos y ser igual de competitivos. Pero históricamente, en el cara a cara, España contra Estados Unidos siempre ha sido un rival complicado y tenemos la ventaja de jugar en tierra batida, que es nuestra superficie favorita", explicó la capitana del equipo español, que la pasada semana celebró en Cartagena la clasificación para las Finales con la victoria ante Japón (3-1), en una eliminatoria que abrió de forma "espectacular" la valenciana Sara Sorribes, al ganar a la exnúmero uno mundial Naomi Osaka por 6-0 y 6-3.

"Vamos con muchísima ilusión a Budapest. Es un objetivo que me planteé y que me puse desde que asumí la capitanía. Luchar por ser campeonas de la Copa Federación es un sueño bonito. Sería impresionante que España fuera campeona en chicas y chicos. Es un listón alto pero un bonito reto. Hace mucho que España no levanta el trofeo. En 2008 jugamos una final, en la que estuve como jugadora y fue impresionante, y vivirlo ahora como capitana sería espectacular", añadió la torrentina, que espera poder contar con Garbiñe Muguruza, a la que llegó a entrenar el pasado año y que ahora con Conchita Martínez acaba de ser finalista del Abierto de Australia.

"Garbiñe es la numero uno de España, viene haciendo un año muy bueno y mi intención es hablar con ella porque me encantaría que pudiera acompañarnos en Budapest. La semana de antes, de preparación para la Copa Federación, juega en Charleston, pero tenemos que hablar para ver su situación", concluyó la torrentina, directora de la Senior Masters Cup y también del ITF femenino BBVA Open Ciudad de Valencia.