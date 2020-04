Federer lanza un reto a Nadal, Djokovic, Cristiano, Curry, Doncic, Rossi...

Roger Federer sigue echando de menos el tenis y ha vuelto a desenfundar la raqueta para retar a sus amigos. y ataviado con un sombrero blanco, el suizo se ha grabado golpeando con una pelota de tenis un muro a escasos centímetros, retando a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo, entre otros.



Federer, que la semana pasada recibió la dura noticia de la cancelación de Wimbledon, está aprovechando el parón en el tenis para hacer pequeños juegos y ejercicios con la raqueta.



Es la tercera vez que comparte estos trucos con sus seguidores, después de haberse grabado ya en dos ocasiones bajo la nieve suiza.



Esta vez ha aparecido vestido completamente de blanco y con un sombrero clásico, para retar a sus amigos a que se unan al juego de golpear repetidamente la pelota contra un muro, como si de voleas se tratasen.



Federer ha invitado a Nadal, Djokovic, Cristiano Ronaldo, a los jugadores de baloncesto Stephen Curry y Luka Doncic, a la esquiadora Lindsey Vonn, al jugador de la NFL Tom Brady, a Serena Williams y al motociclista Valentino Rossi, entre muchos otros.



El helvético también ha mencionado a estrellas del mundo del espectáculo como Chris Hemsworth, Justin Timberlake, Coldplay y The Rock, así como a los duques de Cambridge.



Federer es en la actualidad el cuarto en la clasificación mundial. Se está recuperando de una artroscopia en la rodilla, y estaba prevista su reaparición para el comienzo de la gira sobre hierba. Sin embargo, el tenis mundial se encuentra suspendido, como mínimo, hasta el próximo 13 de julio.





Here's a helpful solo drill. Let's see what you got! Reply back with a video and I'll provide some tips. Choose your hat wisely ??? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h