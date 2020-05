Villena, sede de La Liga Mapfre de tenis

Con la única duda de Rafa Nadal, el tenis se reiniciará el próximo mes de julio con La Liga Mapfre, un circuito de cuatro sedes que pasará por tierras valencianas, en concreto por las instalaciones de la Academia JC Ferrero-Equelite en Villena.

Un torneo que servirá para que las mejores raquetas nacionales puedan retomar la competición después del paréntesis desde que en el mes de marzo se suspendió el circuito ATP. De estos, Roberto Bautista, número 12 de la ATP y campeón de la Copa Davis y finalista de la ATP Cup, y Pablo Andújar, número 53 del mundo y ganador del Challenger de Villena en 2018 y 2019, ya han confirmado su participación, junto a otros tenistas como Pablo Carreño (25), Albert Ramos (41), Alejandro Davidovich (97) y Roberto Carballés (99), entre otros.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) confirmó este miércoles gran parte del cuadro y las cuatro sedes, así como la cobertura que Radiotelevisión Española (RTVE) dará de La Liga Mapfre a través de Teledeporte. Las dos entidades han cerrado un acuerdo para que TDP emita al menos cinco partidos en directo de cada una de las cuatro citas.

Este nuevo circuito nacional arrancará en el CT Lleida el día 10 de julio. Posteriormente, los días 17,18 19 de julio recalará en Madrid, los días 24,25 y 26 del mismo mes en Villena (Alicante) y concluirá el 31 de julio, 1 y 2 de agosto en Avilés (Real Club Tenis de Avilés).



Bautista, "ilusionado" por volver a estos clubes

Tres de los jugadores de la selección española, vigentes campeones de la Copa Davis, han expresado sus ganas por volver a las pistas. Uno de ellos es el castellonense Roberto Bautista, que en declaraciones a la RFET define esta iniciativa como "magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país".

"Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis", comenta Bautista.

Feliciano López, que compartió el éxito de la quinta Ensaladera en Madrid en noviembre de 2019 reconoce que debido a la complicada situación derivada de la pandemia del coronavirus toca "reinventarse y la iniciativa de la federación en este sentido es bastante bonita". "Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y podamos llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel. Tenemos que estar unidos y hacer lo que esté en nuestra mano", destaca.

Por último, Pablo Carreño ve "muy lejano volver a competir en el circuito y, en caso de que no se pueda reanudar, que parece complicado, todo lo que sea competir, aunque sea a otro nivel, sería muy interesante".

La RFET, no obstante, recuerda que La Liga Mapfre de tenis se realizará siempre bajo las indicaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) y según las recomendaciones sanitarias adecuadas en cada momento, y siempre y cuando la competición del circuito ATP no se reanude.



Llenazo en los primeros días de apertura de los clubes de tenis

Esta misma semana los clubes de tenis de la Comunitat Valenciana pudieron abrir sus puertas como novedad dentro de la Fase 1, entre fuertes medidas de seguridad y protocolos sanitarios para evitar la expansión del coronavirus. SUPER fue testigo de la apertura del Club Español de Tenis en Rocafort, en una jornada con llenazo pese al distanciamiento obligado, y también de la reapertura de la Academia JC Ferrero-Equelite, donde sus jugadores alojados pudieron entrenar por fin como es debido en las pistas.

Sin ir más lejos, Roberto Bautista arrancó la Fase 1 este lunes con un entrenamiento en tierra batida junto al también valenciano Carlos Taberner en las instalaciones de la Lozano-Altur Tennis Academy en el CD Saladar en la localidad de Silla.