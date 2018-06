Ponsarnau: "No os defraudaré, vamos a hacerlo muy bien"

La Oficina de Servicios de Caixa Popular fue el lugar escogido para presentar oficialmente este martes a Jaume Ponsarnau como nuevo entrenador del Valencia Basket. El preparador catalán, que se mostró ambicioso y muy ilusionado ante este nuevo reto, estuvo acompañado durante el acto por el presidente Vicente Solá y por el vicepresidente y consejero delegado del club, Paco Raga, además de por el director deportivo Chechu Mulero. Como anfitrión ejerció Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular.

"Estamos encantados y agradecidos de colaborar con el Valencia Basket. Este es el fichaje más importante del club porque se cambia de entrenador, pero conoce el club tras un año complicado y que no ha sido bueno. Eso curte, se aprende y creemos que esta temporada. Le deseamos éxitos a Ponsarnau y también al Valencia Basket", comentó Ortí, que en las últimas temporadas acogió también las presentaciones Sastre y Tibor Pleiss.

Vicente Solá, por su parte, comenzó explicando que "poco puedo contar de Jaume Ponsarnau que no se conozca. Lleva dos campañas formando parte del cuerpo técnico y ahora dirigirá las riendas de la nave del primer equipo porque queremos apostar por la continuidad de su trabajo con un hombre de la casa. Además tiene gran experiencia en la ACB con casi 250 partidos como primer entrenador y también en la selección española donde fue ayudante de Juan Antonio Orenga y Sergio Scariolo".

Por este motivo destacó que al margen "de su experiencia y preparación, cuenta con una ventaja añadida pues conoce a la perfección a la columna vertebral del equipo. Queremos afrontar la temporada con los mismos objetivos que venimos buscando año tras año fieles a la Cultura del Esfuerzo. Esta opción es la adecuada y sólo quiero desearle que triunfe", concluyó antes de ceder el turno al gran protagonista de la mañana.



Manifestaciones de Jaume Ponsarnau

Valoración inicial

Que contento estoy. Lo primero respeto máximo Txus Vidorreta, ha sido una temporada con muchas dificultades y el trabajo de adaptación ha sido muy importante. Luego agradecimiento al club por la confianza y que es una continuidad desde que se me fichó. Aumenta mi responsabilidad y no os defraudaré. También agradecer la llamada de Pedro Martínez hace dos años, estaba sin equipo y venir aquí fue una gran decisión porque me permitió vivir cosas fantásticas con esas finales y el título ACB. Fue una temporada de crecimiento y me sirvió para ser mejor entrenador. También a mi familia, mi sustento y sin su apoyo esto no sería posible. Ilusión, ganas, confianza, son las tres palabras que se me ocurren ahora para ser más de lo que somos partiendo desde la humildad. A partir de este valor es el argumento para ser mejor cada día. Este es un club de proyecto de jugadores, que trasmiten cosas y que tienen una conexión con los valores de esta sociedad y que están encantados de vivir aquí

Ciclos

Ya dijo Dubljevic que para conseguir cosas se necesitan ciclos, este no empieza hoy. Yo sigo, no vengo con americana, esto empezó hace dos años y con este ciclo queremos conseguir cosas

Filosofía

Filosofía. Al final los entrenadores para hacer nuestro trabajo tenemos que llevar un equilibrio entre exigir pero también convencer de cosas y de ser ejemplo de valores. Los entrenadores tenemos que ser transmisores de valores

Afición

Nuestro juego es el principal argumento de comunicación con ellos intentando hacer el mejor basket posible y esforzándonos al máximo en la pista. Vamos a hacerlo my bien

Contrarios a su fichaje

Respeto a todos y no voy a decir palabras. Voy a demostrar con hechos que me he ganado esa confianza. El objetivo no soy yo, es que la gente este orgullosa de nuestros jugadores y que confíen en ellos. Las canastas las hacen ellos y se trata de que todos consigamos que ellos tengan la confianza para que vean el aro grande.La confianza que tengan de nuestra gente será clave porque La Fonteta es un factor decisivo

Valores del club

Club hizo un cambió a nivel de filosofía y empezó a fichar con esta idea que encajen. Eso ha aportado un crecimiento importante pero sobre todo una satisfacción. Algo que el club me ha transmitido. Los ciclos los marcan los entrenadores y este empieza también de dos temporadas como Pedro Martínez

Idea de juego

Los entrenadores en este momento no podemos ir con nuestra filosofía o manual y decir que vamos a jugar así. El baloncesto no lo juegan los entrenadores, lo juegan los jugadores y tiene que estar adaptado a las virtudes que tenemos. La experiencia de estos dos años nos sirve para ver que les va mejor a los jugadores, es una experiencia que tengo porque la he vivido y quiero aprovecharla. Mucho de lo que he aprendido con Vidorreta y Pedro Martínez no se va a utilizar esta temporada porque hay que adaptarse a los jugadores

Cambio en la relación con los jugadores al pasar a primer entrenador

No sé si es fácil o difícil. Tuve la experiencia en Manresa, ya tenía esta relación y lo hicimos muy bien. Al final se trata de centrar objetivos en los que coincidimos. Al final los dos pilares son exigencia y convencer. Tengo otro rol y he de asumir las responsabilidades que supone, y la respuesta de los jugadores que estoy viendo es óptima, no habrá problema. También les conozco, sé lo que quieren y así es más fácil convencerles. Es una ventaja. Conozco a este grupo y a este club, eso son ventajas

Jóvenes del EBA

Tendremos que hacer primero el equipo y estos nombres los tenemos en cuenta, no sólo para que nos puedan ayudar sino para establecer un camino y que puedan crecer ya que pueden ser nuestro futuro. Pero hay que acertar en el camino. Los tendremos muchísimo en cuenta

Ventajas de no estar en la Euroliga

Para el entrenador es siempre es mucho mas fácil tener más entrenamiento porque para crecer lo mejor es entrenar. Vamos a intentar aprovecharlo todo. Trabajar mucho no es trabajar mucho tiempo, sino hacerlo con calidad. Ahí tendremos que estar muy científicos y afinar mucho. La calidad con la que trabajemos va a ser clave