Ponsarnau respalda el fichaje de Matt Thomas

Apenas lleva unas horas como primer entrenador del Valencia Basket, pero Jaume Ponsarnau ya está metido de lleno en la planificación de la próxima temporada. Después de ser presentado el pasado martes, el nuevo preparador taronja ya está manos a la obra y una de sus primeras tareas será la de ayudar en la confección de la plantilla que luego tendrá que entrenar. Chechu Mulero y Paco Raga serán como siempre los encargados de realizar los fichajes, pero siempre en concordancia con la opinión del nuevo entrenador.

Pues bien, en ese sentido, Ponsarnau ya se moja con un nombre que se ha relacionado con el Valencia Basket para el próximo curso, el de Matt Thomas. El escolta-alero del Monbus Obradoiro tiene ya un acuerdo con la entidad taronja para las dos próximas temporadas y para Ponsarnau sería una más que buena noticia cuando se pueda hacer oficial. En palabras a SUPER una vez presentado como nuevo inquilino del banquillo de La Fonteta, Ponsarnau avaló la llegada a València del exterior norteamericano.

«Sí, me gusta Matt Thomas. En el basket moderno, tener un jugador con el que puedas jugar no solo el bloqueo directo, pues es una cosa muy importante. Sirve contra equipos buenos y no tan buenos. Evidentemente nos gusta y ojalá podamos ficharlo», reconoce Ponsarnau, quien por otra parte prefiere guardar silencio con respecto a otros nombres que han podido ser relacionados con Valencia Basket.

Pero es que el fichaje de Thomas está prácticamente cerrado, por eso Ponsarnau puede dar ya su opinión. Y, como no podía ser de otra forma, el nuevo técnico taronja avala su llegada a La Fonteta. Lo considera ese tipo de jugador que el baloncesto moderno demanda, con amplio rango de tiro y una rápida mecánica de lanzamiento, pero que además es capaz de defender varias posiciones en el perímetro debido a su versatilidad física. Y es que Matt Thomas no solo es una muñeca privilegiada, sino que también tiene piernas y actitud como para ser un jugador determinante a la hora de defender.

El norteameric

ano, que ha promediado 15,4 puntos, 2,4 rebotes y 2,4 asistencias, con unos porcentajes de tiro de 49% en tiros de dos, un sensacional 46% en triples y un 94% en tiros libres –récord de la Liga Endesa este año–, acaba contrato con el Obradoiro el 30 de junio y, salvo llamada inesperada de la NBA, firmará con el Valencia Basket para jugar en La Fonteta las dos próximas temporadas.