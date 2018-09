Tamara Abalde y Joy Adams, con ganas de Fonteta

La jugadora internacional Tamara Abalde (1.91, Ferrol, 06/02/1989, 29 años) y la alero americana Joy Adams (1.80, Orlando, 28/05/1993, 24 años) han sido presentadas este martes oficialmente como nuevas jugadoras taronja en l´Alqueria del Basket. Las nuevas jugadoras han sido acompañadas en el acto por el presidente del Valencia Basket, Vicente Solá, además de Nicolás Barber, Director General de Delikia.



Fue Nicolás Barber, el encargado de abrir el acto. "Quiero dar la enhorabuena por el ascenso y por el proyecto en la máxima categoría, así como por las instalaciones. Queremos ratificar el apoyo de Delikia, estamos muy cómodos en esta casa, el deporte femenino va el ADN de la empresa, hemos centrado todos los esfuerzos en el equipo femenino y queremos volver al sitio del que nunca debimos irnos, a ser el mejor club de España y uno de los mejores de Europa"-



Vicente Solá, agradeció el apoyo a Delikia y se mostró orgulloso de la colaboración, a la vez que quiso dar la bienvenida a las dos jugadoras: "Vuestra experiencia y vuestras ganas ayudarán mucho a nuestro proyecto. Confiamos plenamente en vosotras. Os deseo mucha suerte y estoy seguro de que muy pronto notaréis el calor de nuestra afición, porque ya formáis parte de la Familia Taronja"



" El proyecto es muy ilusionante, estoy especialmente contenta de estar aquí. En el equipo se está notando la ilusión de poner todo lo que tenemos para que sea una gran temporada y dando pasos y haciendo las cosas con cautela como se está haciendo, pero que podamos devolver a Valencia a la élite del baloncesto" decía Tamara Abalde.

La gallega añadió que "he tenido una acogida estupenda, sabía lo que me podía esperar porque me lo había chivado un pajarito (en alusión a su hermano Alberto del equipo masculino). Tengo ganas de sentir a la afición de la Fonteta en los partidos de casa".

Respecto a los motivos de su apuesta por el Valencia Basket, destacó que "es un equipo recién ascendido, pero es un proyecto de un club muy importante y grande de España, en el que se hacen las cosas con cabeza para que sea un proyecto largo y estable. Con este proyecto, estas instalaciones, la ciudad estupenda que es Valencia, ¿quién no querría jugar aquí?



Por su parte Joy Adams también se mostró muy agradecida por la oportunidad. "Estoy muy contenta de estar aquí y de formar parte de esta gran organización. Así que solo quiero dar las gracias por la oportunidad y por poder competir con mis compañeras cada día y trabajar duro" expresaba.