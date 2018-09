Jori Davis:"Podemos dejar legado y hacer cosas que la gente no piensa"

La pívot Tinara Moore (1.90, EEUU, 05/04/1995, 23 años) y la escolta Jori Davis (1.75m, Rochester (NY), 29 años) han sido presentadas oficialmente como nuevas jugadoras taronja este miércoles en la Zona VIP de la Fonteta. Las nuevas jugadoras han tenido la compañía en el acto del presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, el Consejero Delegado, Paco Raga, y Primitivo Roig, CEO de Primitivo Roig.

Primitivo Roig fue el encargado de abrir el acto. "Desde hace ya 5 años establecimos una relación con Valencia Basket más allá de lo comercial, hacer de este club un ejemplo en salud bucodental, como ya lo es en otras muchas cosas. Queremos dar un salto en la prevención. Y es un honor formar parte de la casa" analizaba con respecto a la colaboración con el club.

Vicente Solá, además de agradecer el apoyo a Primitivo Roig, quiso dar la bienvenida a las protagonistas. "Es un placer contar con vuestro talento en el equipo. Seguro que vuestra adaptación será rápida y pronto os sentiréis como en casa. Formáis parte de la gran Familia Taronja y solo espero que vuestro esfuerzo se traduzca en muchos éxitos en la pista" pedía.

Jori Davis agradeció la oportunidad. "Es una ciudad maravillosa con gente buena y exitosa, y he aprendido que rodearse de ese tipo de gente es muy importante. No puedo decir que vayamos a vencer a todos los equipos, pero sí que el grupo de chicas que tenemos puede dejar un legado, conseguir cosas que la gente piensa que no podemos cumplir. No hay otro sitio en Europa donde se tenga todo para hacer que esto pase, y aquí lo podemos hacer".

Tinara Moore, tras lanzarse con el español, también habló de sus expectativas. "Es mi primer año en Europa y jugando como profesional es nuevo para mí y no sé qué esperar, pero sé con los dos amistosos y entrenamientos que hemos tenido hasta el momento que va a ser algo especial, quiero vencer a todos los equipos posibles y creo que es muy posible con el grupo que tenemos. Quiero agradecer a los patrocinadores y a todos los presentes por esta gran oportunidad" resumía.

El martes también fueron presentadas de forma oficial otras dos jugadoras taronja, Tamara Abalde y Joy Adams, quienes mostraron también sus ganas por empezar la temporada y por devolver con éxitos la apuesta que hizo el Valencia Basket por ellas. En el caso de Tamara, además, con el aliciente de poder compartir experiencia en Valencia con su propio hermano, Alberto Abalde, del equipo masculino.