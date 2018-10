El Barça Lassa sobrevive al gran final del Valencia Basket

El Valencia Basket lo intentó pero no pudo ante un Barça Lassa mucho más físico y acertado que los locales (85-86). Mejoró notablemente el juego taronja respecto a lo que se vio ante rivales como Unicaja y Real Madrid, pero la energía no dio lo suficiente como para estar a la altura de los 'grandes'. De hecho, pese a que la capacidad competitiva fue mayor, los de Ponsarnau fueron a remolque prácticamente todo el encuentro más allá de unos últimos 20 segundos en los que la renta se logró reducir a un punto tras un triple sobre la bocina de Vives.

No arrancó bien el Valencia Basket. Algo que más que sorprender viene siendo demasiado habitual en la presente temporada. El poderío físico blaugrana y su presión complicaron mucho las cosas de inicio a los taronja, a los que no se les veía nada cómodos sobre la pista. El balon no fluía, no llegaba a la pintura y cada ataque acababa en lanzamientos forzados que no encontraban el destino deseado. Tanto es así que la primera caansta en juego d elos locales no llegó hasta el minuto 4 con un triple de Dubljevic (5-11; min. 4).

El partido, sin embargo, se ponía cada vez peor ante un rival que dominaba cada faceta del juego sobre la pista (7-18; min. 5). Fue ahí cuando dos triples casi consecutivos de Matt Thomas, unidos a una gran asistencia sobre Dubljevic despertaron al Valencia Basket y a La Fonteta. El equipo, por fin, subió la intensidad atrás y eso permitió dar la vuelta al encuentro tras un parcial de 13-0 (20-18; min. 9).

Eran los mejores minutos del Valencia Basket, que sin embargo sufrió un nuevo cortocircuito en el segundo cuarto. Los problemas para controlar el rebote fueron una de las claves -8 rebotes ofensivos del Barcelona en el cuarto-, al igual que el liderazgo de hombres como Oriola y sobre todo Blazic en los blaugrana. Algo que unido a las pérdidas -6 al descanso-, y la falta de fluidez y acierto ofensivo -apenas dos puntos en casi seis minutos- permitieron a los de Pesic volver a poner tierra de por medio (27-38; min. 17). Una renta que prácticamente se mantendría hasta el descanso pese a que los taronja dieron un nuevo paso adelante en esos minutos (35-43; min. 20).

La mejoría del Valencia Basket se confirmaría tras el paso por los vestuarios gracias a un enorme Matt Thomas. El escolta de Illinois lideró una nueva remontada acuñando un parcial de 11-3 (46-46; min. 23). El ritmo era vertiginoso y el partido espectacular. Lástima que los árbitros se empeñaran en cargárselo momentaneamente con una técnica a Van Rossom, desesperado ante la falta de equidad (54-61; min. 27). La Fonteta explotaba,y eso llevó a señalar hasta cuatro faltas consecutivas al Barça.

Matt Thomas, Abalde y San Emeterio erraban hasta cinco de los nueve tiros libres de que dispusieron -Will Thomas anotó sus dos-, pero aún así el Valencia Basket volvía a estar en partido (60-63; min. 30). Y eso que el rebote continuaba penalizando de manera decisiva. Estas dos facetas eran aspectos a solucionar urgentemente para optar a la victoria en el último cuarto.

Pero no hubo opción. Rápidamente el Barça estiró la renta gracias a su mayor mñusculo en la pista (65-73; min. 33), ante lo que resultó ya muy complicado remar. Ponsarnau echó mano de nuevo de Van Rossom y Dubljevic para equilibrar físicamente el partido, luego de Will Thomas, y el cuadro taronja se acercó (73-77; min. 37). La cosa, con los dos equipos en bonus, ya no pasaría de ahí en un partido finiquitado prácticamente desde el tiro libre más allá del triple de Vives sobre la bocina.



Ficha técnica interactiva: