Ponsarnau: "No me ha gustado mi equipo"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, analizó la victoria de su equipo ante el Montakit Fuenlabrada en la jornada 6 de la Liga Endesa a la conclusión del mismo. Estas fueron sus impresiones en sala de prensa:

Valoración del partido

"Jugamos contra un rival que sugería algunas incógnitas, especialmente defensivas. Tienen mucho talento ofensivo, especialmente en la posición de alero. Han ido a destruir nuestra creación de juego, con la presión y muchas faltas, sabían que es lo que necesitaban para romper nuestro juego y eso ha afectado en que hemos jugado mal. Pero atrás hemos estado bien. En la segunda parte hemos seguido con irregularidad, las pérdidas han marcado nuestros malos momentos de juego, pero hemos sido superiores en el juego interior. Muchas cosas que mejorar pero creo que hemos tenido el suficiente nivel competitivo como para ganar este partido"

¿Le ha gustado su equipo?

"No me ha gustado mi equipo pero con esta defensa de Fuenlabrada pocos equipos se van a sentir satisfechos. Hemos estado sólidos, consistentes pero cometiendo errores que parten de riesgos que tienes que tomar colectivamente. De lo que más preocupado estoy es de las pérdidas. Tenemos que ser más responsables en esto"

Nervios

"Del ambiente y el entorno tengo que preocuparme poco, sí de lo que yo identifico. No te negaré que la sensación es de no muchos jugadores con confianza en su juego. Mi intención es recuperar a todos estos jugadores porque son muy buenos. En eso estoy enfocado y me siento superresponsable"

Confianza de la plantilla

"Tengo que ir tomando decisiones para encontrar que todos los jugadores tengan su confianza máxima. He tomado decisiones con riesgo para transmitir confianza. En este caso me preocupaba la confianza de los dos bases que han jugado más minutos. Y con Sergi García ya la iré construyendo. Mi obligación y mi compromiso es que todos alcancen su mejor nivel"